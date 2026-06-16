РФ почала застосовувати новий тип ударних безпілотників на півдні України – "Флеш"

Фото: https://www.facebook.com/Serhii.Flash

Російські військові застосовують новий вид ударних безпілотників на півдні України, повідомив радник міністра оборони Сергій ("Флеш") Безкрестнов.

"На півдні країни фіксуємо появу серійного нового ударного БПЛА противника. Концепція БПЛА – дешевий примитивный реактивний дрон. Аналогове відео на частоті 3,3 ГГц", – написав він у Facebook.

За словами радника, дальність польоту до 100 кілометрів (поки що фіксуються удари на відстані 30-40 км від лінії фронту). Крейсерська швидкість – 260 км/год, з розгонами до 300 км/год. Бойова частина – приблизно 4-5 кг

"Флеш" закликав всіх звернути увагу на формат відео та фіксувати такі випадки. Також шукаємо цілий трофей для розуміння роботи систем наведення та керування.

Противник намагається застосовувати дешеві реактивні БПЛА як контрзахід проти зенітних дронів та МВГ, додав він