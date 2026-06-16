Авіакатастрофа Су-24М сталася на Хмельниччині, обидва льотчики загинули

Близько 19-ї години 16 червня 2026 року сталась авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Екіпаж Су-24М – льотчик та штурман – виконував завдання на Хмельниччині. На жаль, обидва льотчики загинули", – йдеться у повідомленні у Телеграмі.

У Повітряних силах висловили щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича.

"На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією постраждалих серед цивільного населення немає", – йдеться у повідомленні.

Причини та обставини катастрофи встановлюються, додали у Повітряних силах.