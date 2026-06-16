Журналісти провели восьмий благодійний концерт у Києві для підтримки Центру дитячої кардіології

15 червня, після масованого обстрілу столиці, внаслідок якого загинули п’ятеро людей і ще 44 отримали поранення, на камерній сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка відбувся восьмий журналістський благодійний концерт "Ідемо далі".

Засновник та організатор благодійних концертів Сергій Нагорянський повідомив, що традиція журналістських концертів триває вже десять років, проте через повномасштабне вторгнення та ковід відбулося вісім концертів.

За цей час вдалося зібрати 2,3 млн грн на медичне обладнання для Центру дитячої кардіології, розповіла українська телеведуча, заслужена журналістка України Світлана Леонтьєва.

Крім того, зібрані на п'ятому, шостому та сьомому концертах зібрані кошти було витрачено на придбання 41 дрону для Сил оборони України.

На концерті 15 червня під гаслом "Ідемо далі" було зібрано 200 тисяч гривень.

Заступник медичного директор Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України Андрій Максименко повідомив, що організатори концерту вирішили цього року повернутися до збору коштів на медичне обладнання для наших найменших пацієнтів Центру дитячої кардіології.

Традиційно у концерті взяв участь народний артист України Павло Зібров. У програмі також виступили журналісти Світлана Леонтьєва, народний артист України Петро Мага, Марина Кінах, Ольга Зеленська, Олег Сербін, Аліна Фурман, Олександр Пилипець, Віта Євтушина, Дмитро Фурдак , Олена Гребенюк, Олег Панюта та Ольга Михалюк-Прядкина.

На події було погашено марку, яку було спеціально за традицією заходу створено і в 2026 році.