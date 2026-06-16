Інтерфакс-Україна
Події
21:06 16.06.2026

Зеленський сподівається на ще одну зустріч з Трампом у середу

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Зеленський сподівається на ще одну зустріч з Трампом у середу
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський сподівається на ще одну зустріч з президентом США Дональдом Трампом у середу, 17 червня.

"Наші команди будуть зустрічатись впродовж доби на різних рівнях. І продовжать зустрічатись, є багато технічних важливих зустрічей, зокрема з британцями. Я думаю, що завтра ще зустрінемось окремо з президентом Трампом", – сказав Зеленський кореспонденту "Суспільного" на полях саміту країн "великої сімки" (G7) у м. Евіан-ле-Бен (Франція) у вівторок .

Президенти України Володимир Зеленський, США Дональд Трамп та Франції Емманюель Макрон провели тристоронню зустріч у кулуарах саміту G7 у Франції 16 червня. Це була перша особиста зустріч Зеленського та Трампа за майже 4 місяці.

За даними західних ЗМІ, іншим лідерам довелось майже годину очікувати, перш ніж Зеленський, Макрон і Трамп увійшли до зали.

Зустріч президентів України, США і Франції відбулася на тлі посилення тиску Києва на Москву з метою проведення прямих переговорів Путіна із Зеленським. Мирні переговори за посередництва США фактично заморожені з лютого. З того часу увага Вашингтона переключилася на війну з Іраном.

 

Теги: #трамп #зеленський

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