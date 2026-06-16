Власюк про санкційний пакет Канади: Його логіка полягає в одночасному перекритті фінансових каналів, криптоінфраструктури та морської логістики

Канада послідовно розширює тиск на фінансову та логістичну інфраструктуру, яка забезпечує Росії обхід санкцій і підтримку експортних потоків. Таку думку висловив радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" стосовно нового пакету санкцій, про що оголосив прем'єр-міністр Канади Марк Карні у вівторок у Франції.

"Загальна логіка канадського пакета полягає в одночасному перекритті фінансових каналів, криптоінфраструктури та морської логістики, через які Росія забезпечує стабільність експортних доходів в умовах санкційного тиску", – наголосив Власюк.

Як зазначив Власюк, у новому пакеті під обмеження потрапили ключові елементи російської фінансової системи, зокрема Moscow Exchange, Saint Petersburg Stock Exchange та Absolut Bank. Окремий акцент зроблено на криптосекторі та альтернативних платіжних механізмах – серед них Grinex LLC, Old Vector LLC і TengriCoin CJSC, які пов'язують із забезпеченням транскордонних розрахунків поза традиційною банківською системою.

За його словами, додатково санкції охоплюють страхові та морські сервісні компанії, зокрема Maritime Mutual, Soglasie Insurance Company та Nova Shipmanagement, що забезпечують страхування й управління суднами так званого тіньового флоту.

Окремий блок стосується промислових і енергетичних структур, серед яких ROSATOM Energy Projects JSC та низка суміжних компаній, залучених до енергетичних і виробничих ланцюгів. Також під обмеження потрапляють оператори логістики та судноплавства, пов'язані з транспортуванням російських енергоносіїв.

За оцінкою Власюка, "останні пакети санкцій Великої Британії та Канади демонструють узгоджений підхід до тиску на російську воєнну економіку – від фінансових і криптоінфраструктур до логістики тіньового флоту та енергетичних доходів. Послідовне розширення обмежень у цих секторах зменшує можливості Росії обходити санкції та підтримувати стабільні зовнішні фінансові й торгові потоки, що безпосередньо живлять військову машину".

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Канади в ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у кулуарах саміту лідерів G7 2026 року в Евіані, Франція, оголосив про запровадження нового пакету санкцій проти Росії.

"З метою посилення тиску на Росію для початку переговорів та підтримки України в цей критичний момент війни прем'єр-міністр оголосив, що Канада вводить нові санкції, спрямовані проти "тіньового флоту" Росії, її доходів від енергетики, оборонно-промислового комплексу та суб'єктів, що займаються дезінформацією. Цей пакет санкцій охоплюватиме загалом 162 особи, організації та судна – усі активи російської військової машини", – повідомляє пресслужба уряду Канади.

Загалом під санкції потрапили 34 юридичні особи, 7 фізичних осіб та 121 судно. В їх числі московська біржа, криптоплатформа Grinex, а також ряд банків і структур, пов'язаних із держкорпорацією "росатом". Також санкції запроваджено щодо керівників компаній, дотичних до виробництва безпілотників, атомної галузі та криптовалютного сектору.