Інтерфакс-Україна
Події
20:41 16.06.2026

Власюк про санкційний пакет Канади: Його логіка полягає в одночасному перекритті фінансових каналів, криптоінфраструктури та морської логістики

2 хв читати
Власюк про санкційний пакет Канади: Його логіка полягає в одночасному перекритті фінансових каналів, криптоінфраструктури та морської логістики

Канада послідовно розширює тиск на фінансову та логістичну інфраструктуру, яка забезпечує Росії обхід санкцій і підтримку експортних потоків. Таку думку висловив радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" стосовно нового пакету санкцій, про що оголосив прем'єр-міністр Канади Марк Карні у вівторок у Франції.

"Загальна логіка канадського пакета полягає в одночасному перекритті фінансових каналів, криптоінфраструктури та морської логістики, через які Росія забезпечує стабільність експортних доходів в умовах санкційного тиску", – наголосив Власюк.

Як зазначив Власюк, у новому пакеті під обмеження потрапили ключові елементи російської фінансової системи, зокрема Moscow Exchange, Saint Petersburg Stock Exchange та Absolut Bank. Окремий акцент зроблено на криптосекторі та альтернативних платіжних механізмах – серед них Grinex LLC, Old Vector LLC і TengriCoin CJSC, які пов'язують із забезпеченням транскордонних розрахунків поза традиційною банківською системою.

За його словами, додатково санкції охоплюють страхові та морські сервісні компанії, зокрема Maritime Mutual, Soglasie Insurance Company та Nova Shipmanagement, що забезпечують страхування й управління суднами так званого тіньового флоту.

Окремий блок стосується промислових і енергетичних структур, серед яких ROSATOM Energy Projects JSC та низка суміжних компаній, залучених до енергетичних і виробничих ланцюгів. Також під обмеження потрапляють оператори логістики та судноплавства, пов'язані з транспортуванням російських енергоносіїв.

За оцінкою Власюка, "останні пакети санкцій Великої Британії та Канади демонструють узгоджений підхід до тиску на російську воєнну економіку – від фінансових і криптоінфраструктур до логістики тіньового флоту та енергетичних доходів. Послідовне розширення обмежень у цих секторах зменшує можливості Росії обходити санкції та підтримувати стабільні зовнішні фінансові й торгові потоки, що безпосередньо живлять військову машину".

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Канади в ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у кулуарах саміту лідерів G7 2026 року в Евіані, Франція, оголосив про запровадження нового пакету санкцій проти Росії.

"З метою посилення тиску на Росію для початку переговорів та підтримки України в цей критичний момент війни прем'єр-міністр оголосив, що Канада вводить нові санкції, спрямовані проти "тіньового флоту" Росії, її доходів від енергетики, оборонно-промислового комплексу та суб'єктів, що займаються дезінформацією. Цей пакет санкцій охоплюватиме загалом 162 особи, організації та судна – усі активи російської військової машини", – повідомляє пресслужба уряду Канади.

Загалом під санкції потрапили 34 юридичні особи, 7 фізичних осіб та 121 судно. В їх числі московська біржа, криптоплатформа Grinex, а також ряд банків і структур, пов'язаних із держкорпорацією "росатом". Також санкції запроваджено щодо керівників компаній, дотичних до виробництва безпілотників, атомної галузі та криптовалютного сектору.

Теги: #оцінка #санкції #канада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:36 16.06.2026
Новий британський пакет санкцій важливий тим, що одночасно націлений на три ключові елементи російської воєнної машини – Власюк

Новий британський пакет санкцій важливий тим, що одночасно націлений на три ключові елементи російської воєнної машини – Власюк

14:39 16.06.2026
Міністри оборони України та Канади обговорили "данську модель" та можливість закуповувати ракети PAC-3 через механізм JUMPSTART

Міністри оборони України та Канади обговорили "данську модель" та можливість закуповувати ракети PAC-3 через механізм JUMPSTART

21:10 15.06.2026
Новий пакет санкцій ЄС демонструє системний підхід до послаблення російської воєнної машини – Власюк

Новий пакет санкцій ЄС демонструє системний підхід до послаблення російської воєнної машини – Власюк

20:33 11.06.2026
Рубіо заявив про введення санкцій проти кубинської державної енергетичної компанії

Рубіо заявив про введення санкцій проти кубинської державної енергетичної компанії

12:19 09.06.2026
Фон дер Ляєн сьогодні оголосить 21-й пакет санкцій для РФ

Фон дер Ляєн сьогодні оголосить 21-й пакет санкцій для РФ

10:44 09.06.2026
Україна очікує більш рішучих дій з боку ЄС щодо російського тіньового флоту – радник президента

Україна очікує більш рішучих дій з боку ЄС щодо російського тіньового флоту – радник президента

04:00 05.06.2026
Палата представників США ухвалила законопроєкт про підтримку України та нові санкції проти РФ

Палата представників США ухвалила законопроєкт про підтримку України та нові санкції проти РФ

20:48 02.06.2026
Україна готує заходи протидії проти російських ракетних виробництв – Зеленський

Україна готує заходи протидії проти російських ракетних виробництв – Зеленський

20:37 02.06.2026
Зеленський заявив про співучасть у вбивствах українців всіх, хто допомагає РФ обходити санкції

Зеленський заявив про співучасть у вбивствах українців всіх, хто допомагає РФ обходити санкції

18:34 02.06.2026
США хотіли б швидше відмовитися від продовжень ліцензії на нафту з РФ – Рубіо

США хотіли б швидше відмовитися від продовжень ліцензії на нафту з РФ – Рубіо

ВАЖЛИВЕ

DeepState: Ситуація навколо Костянтинівки йде найважчим сценарієм – противник вийшов на окраїни міста з усіх сторін

Україна виготовить 10 млн дронів протягом року і може подвоїти виробництво – Зеленський

Збитки Києво-Печерської лаври від обстрілу перевищують 500 млн грн, а відновлення може тривати 2 роки – гендиректор

Зеленський обговорив з Трампом питання отримання ліцензій на виготовлення антибалістичних ракет

Трамп назвав "хорошою" зустріч з Зеленським на полях G7 і планує провести ще одну

ОСТАННЄ

Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення

Зеленський і президент Кенії обговорили інвестиції, продовольчу безпеку та можливість спільних проєктів

Зеленський і Стармер обговорили реалізацію домовленостей, яких досягли під час зустрічі G7 – Україна

Зеленський заявив про готовність України й надалі співпрацювати з ОАЕ: Щоб наші народи ставали сильнішими

DeepState: Ситуація навколо Костянтинівки йде найважчим сценарієм – противник вийшов на окраїни міста з усіх сторін

Українські виробники зброї залучили 9,8 млрд грн пільгових кредитів від держави – Свириденко

Раді пропонують зміни до КПК для запобігання процесуальним зловживанням

До аварійно-відновлювальних робіт у Києво-Печерській лаврі залучені 100 рятувальників та 30 одиниць спецтехніки

Майже 200 військових уже подали рапорт на повернення із СЗЧ через Армія+ за кілька днів – Міноборони

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси до Карпат та Закарпаття

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА