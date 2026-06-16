Інтерфакс-Україна
Події
20:38 16.06.2026

Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення

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Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення

Україна спільно з Албанією підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення, що передбачає можливість для регулярних вантажних і пасажирських перевезень, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"На практиці це означає більше можливостей для експорту українських товарів, спрощення роботи для перевізників, розвиток нових транспортних маршрутів через країни Південно-Східної Європи та кращу транспортну доступність для громадян обох держав",- написав Кулеба у Телеграм у вівторок.

За його словами, відтепер Албанія стала 37-ю країною, з якою Україна матиме "транспортний безвіз".

Зазначається, що міністерство продовжує також працювати над розширенням міжнародного транспортного сполучення України, відкриттям нових ринків для перевізників.

 

Теги: #автомобільне_сполучення #албанія

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