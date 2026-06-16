Новий британський пакет санкцій важливий тим, що одночасно націлений на три ключові елементи російської воєнної машини – Власюк

Фото: https://www.facebook.com/

Радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив на важливості того, що новий британський пакет санкцій націлений одночасно на три ключові елементи російської воєнної машини: технології для військово-промислового комплексу (ВПК), фінансову інфраструктуру та доходи від експорту енергоносіїв.

"Новий британський пакет санкцій важливий насамперед тим, що він одночасно націлений на три ключові елементи російської воєнної машини: мережі закупівлі технологій для ВПК, фінансову інфраструктуру обходу санкцій та доходи від експорту енергоносіїв", – пояснив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, важливим кроком є також санкції проти банків та криптоплатіжних систем, які забезпечують Росії обхід обмежень. "Перш за все варто відзначити санкціонування компаній із мережі A7 – криптоплатформи, зареєстрованої в Киргизстані, яка фактично має російське походження (створена підсанкційним Промсвязьбанком) та працює в інтересах пов'язаних із РФ фінансових структур, використовуючися для транскордонних розрахунків поза традиційною банківською системою", – зазначив він.

Власюк повідомив, що до санкційного списку внесено й Wildberries Bank та Yandex Bank – фінансові структури двох найбільших російських цифрових екосистем. "Це демонструє прагнення партнерів обмежити можливості використання не лише традиційних банківських каналів, а й фінансової інфраструктури великих технологічних компаній для міжнародних розрахунків та обходу обмежень", – наголосив Власюк.

За його словами, вагомими є санкції проти мереж компаній, які забезпечували постачання до Росії товарів подвійного призначення. Серед них ряд китайських структур: Shenzhen Huaxin Antenna Technology, що спеціалізується на антенному та телекомунікаційному обладнанні, ComNav Technology – виробник супутникових навігаційних систем, а також SHTRAL Technology та SHTRAL Makine, які займаються виготовленням верстатів з ЧПК.

Також введено санкції проти мережі офіцерів ГРУ та пов'язаних із ними структур, які, за оцінкою Великої Британії, були залучені до закупівлі товарів подвійного призначення для російського оборонного сектору. Наприклад, у фокусі є компанія LLC Neptune Co Ltd, яка фігурує як одна з ключових фронтових структур для постачання технологій і обладнання. До операцій, пов'язаних із її діяльністю, британська сторона відносить офіцерів ГРУ Руслана Кошкіна, Миколу Сажина та Олександра Матросова. Вони, за даними санкційного рішення, сприяли закупівлям товарів і технологій, необхідних для виробництва та розвитку російського ВПК.

Третій напрям – енергетика. Велика Британія додала до санкційного списку понад двадцять нафтових танкерів тіньового флоту, а також судна, пов'язані з проєктом Arctic LNG 2 – ключовим російським проєктом із виробництва зрідженого природного газу. Більшість з танкерів, які були санкціоновані сьогодні Британією, уже перебувають під санкціями України. Паралельно під санкції потрапили страхові та сервісні компанії, зокрема Rosgosstrakh, одна з найбільших страхових компаній Росії. Це продовження політики скорочення енергетичних доходів Кремля, які залишаються одним із головних джерел фінансування війни.