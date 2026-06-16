Інтерфакс-Україна
Події
20:34 16.06.2026

Зеленський і президент Кенії обговорили інвестиції, продовольчу безпеку та можливість спільних проєктів

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Кенії Вільямом Руто, під час якої сторони обговорили розвиток двосторонньої співпраці, взаємодію в міжнародних організаціях та перспективи реалізації спільних проєктів.

"Окрема увага – розвитку двосторонніх відносин у різних сферах: залученні інвестицій, сільському господарстві, освіті. Глава держави наголосив, що Україна готова ділитися з Кенією досвідом і реалізовувати спільні проєкти. Лідери домовилися, що команди опрацюють деталі можливої співпраці", – повідомила пресслужба президента України.

Крім того, президенти обговорили поглиблення партнерства у сфері продовольчої безпеки.

Лідери також обговорили співпрацю в межах міжнародних організацій. Зеленський подякував Кенії за підтримку резолюції України у Генеральній Асамблеї ООН.

Зеленський запросив президента Кенії відвідати Україну з візитом.

 

Теги: #кенія #президенти

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