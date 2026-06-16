Зеленський і Стармер обговорили реалізацію домовленостей, яких досягли під час зустрічі G7 – Україна

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

У межах саміту Групи семи в Евіані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери обговорили реалізацію домовленостей, яких партнери досягли під час зустрічі у форматі G7 – Україна.

"Розповів Кіру про наслідки нещодавніх російських ударів. Говорили про можливу участь Великої Британії у відновленні Києво-Печерської лаври та реалізацію домовленостей, яких досягли під час сьогоднішньої зустрічі у форматі G7 – Україна, потенційні напрями для подальшого тиску на Росію та кроки для зміцнення української ППО", – написав Зеленський у Телеграмі у вівторок.

Він також подякував за нові важливі рішення Великої Британії в підтримці України та нові санкційні кроки проти російського тіньового флоту.