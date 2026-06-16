Зеленський заявив про готовність України й надалі співпрацювати з ОАЕ: Щоб наші народи ставали сильнішими

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України співпрацювати з Об'єднаними Арабськими Еміратами, зокрема у безпековій сфері.

Це випливає з його допису у Телеграмі за підсумками зустрічі з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїда Аль Нагаяном на полях саміту країн "великої сімки" (G7) у м. Евіан-ле-Бен (Франція) у вівторок.

"Дуже радий був побачити президента Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна, і важливо, що ми завжди в предметній комунікації. Ми бажаємо миру й безпеки кожному народу та лідеру, які й нам в Україні допомагають", – написав президент України.

Зеленський наголосив, що Україна підтримала ОАЕ та інші держави регіону Затоки у складний момент. "Ми готові й надалі працювати разом, щоб наші народи ставали сильнішими", – заявив він.