Інтерфакс-Україна
Події
19:26 16.06.2026

DeepState: Ситуація навколо Костянтинівки йде найважчим сценарієм – противник вийшов на окраїни міста з усіх сторін

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DeepState: Ситуація навколо Костянтинівки йде найважчим сценарієм – противник вийшов на окраїни міста з усіх сторін
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Російські окупаційні війська з усіх сторін вийшли на окраїни Костянтинівки (Донецька обл.) і активно тиснуть та просочуються вглибину населеного пункту, вони також перетворюють місто у суцільну руїну, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ситуація навколо Костянтинівки розгортається найважчим сценарієм, адже противник вийшов буквально з усіх сторін на окраїни міста і здійснює активний тиск та просочується в глибину населеного пункту", – йдеться у повідомленні OSINTерів у Телеграмі у вівторок.

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За даними проєкту, спостерігаються фіксації піхоти ворога зі східної частини Костянтинівки через Новодмитрівку та постійні фіксації з боку Берестка та Іллінівки.

"З виходом на необхідні рубежі, противник поступово переходить до тривалого поглинання міста, де частково видніється сценарій Покровська. Зокрема, чомусь повторюються помилки зі спробами хаотичних зачисток міста, в той час, коли противник має простір для просування і змінює свої позиції в разі необхідності. У спілкуванні з бійцями, вони зазначають про велику кількість піхоти московитів, яка неспіврозмірна з кількістю наявних ресурсів у Сил Оборони", – зазначається у повідомленні.

За даними проєкту, противник намагається вийти в перешийку Костянтинівки в північній частині і перекрити всю центральну і південну частину від нормального постачання." Зробити ворог це може найпростішим чином – добратися фізично піхотою в цей район і як в Покровську влаштовувати засідки і координувати своїх пілотів для вогневого контролю", – зазначено у повідомленні.

"Одночасно з цим противник рівняє із землею сам населений пункт і перетворює його в суцільну руїну, яку скоро навіть неможливо буде утримувати. Поспішність кацапів в успіхах змушує їх штампувати відео за допомогою ШІ про нібито взяття міста чи окремих його районів, а вихід на необхідні рубежі, які прогнозують цей успіх в подальшому підштовхує їх на активний тиск з колосальними втратами", – йдеться у повідомленні.

Однак зазначено, що російські війська "не рахують своїх людей, тому відповідна тактика для них є нормою і не є приводом для радості. В Покровську вони також втратили багато піхоти, про що постійно зазначалося в українському інфопросторі, але в кінцевому результаті Покровськ вони захопили, а ми також втратили колосальну кількість людей".

Як наголошують OSINTери, Костянтинівка є "воротами" для відкриття Слов'янсько-Краматорської агломерації. "Коли впаде Костянтинівка (а це питання часу), наступною буде Дружківка, яка зараз відіграє надважливу логістичну роль, а за нею вже Краматорськ. Як тільки Костянтинівка перейде під контроль противника, логістика для Сил оборони в даному районі кардинально зміниться, створяться додаткові труднощі будь-яких пересувань, а саме перебування навіть в Краматорську стане надзвичайно небезпечним, де свою роботу вже будуть робити ворожі пілоти".

Далі, як зазначається, росіянам потрібно буде відкривати ще одні "ворота" до Слов'янська і Краматорська. "І якщо раніше це був Лиман, де зараз йде активний тиск, то наразі вони це можуть зробити південніше по відтинку від Миколаївки до Малинівки, продавивши бригади, у яких є проблеми, зокрема, з особовим складом, адже, на жаль, пріоритетом поповнення військ досі є штурмові підрозділи", – йдеться у повідомленні.

"Битва за Костянтинівку поки триває...", – завершили цей допис у DeepState.

 

Теги: #фронт #deepstate #костянтинівка

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