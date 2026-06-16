Українські виробники зброї залучили 9,8 млрд грн пільгових кредитів від держави – Свириденко

Українські виробники зброї залучили 9,8 млрд грн пільгових кредитів завдяки державній підтримці. Загалом укладено 162 кредитні угоди, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Наші оборонні компанії можуть залучати до 500 млн грн на строк до 5 років для розвитку виробництва, а також до 100 млн грн на 3 роки для поповнення оборотного капіталу. Кошти спрямовуються на розроблення, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів і їхніх складових", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона наголосила, що це інвестиція у спроможність України самостійно забезпечувати потреби війська.

"Чим швидше наші зброярі масштабуватимуть виробництво, тим більше сучасного озброєння та військової техніки отримуватимуть Сили оборони. Ми ставили за мету надати зручні та легкі кредити для українських зброярів, розраховуючи на масштабування галузі. Бачимо, що цей інструмент працює ефективно. Його результат бачить і відчуває наш ворог", – резюмувала прем'єр.