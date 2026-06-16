Інтерфакс-Україна
Події
19:11 16.06.2026

Раді пропонують зміни до КПК для запобігання процесуальним зловживанням

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Раді пропонують зміни до КПК для запобігання процесуальним зловживанням

Народні депутати пропонують Верховній Раді ухвалити зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК), які забезпечать належне досудове розслідування та мінімізують ризики зловживань процесуальними правами учасників кримінального провадження.

Відповідний законопроєкт №15333 про внесення змін до КПК щодо посилення ефективності кримінального провадження в разі спливу строків досудового розслідування та запобігання зловживанню процесуальними правами учасників кримінального провадження група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді 16 червня, повідомляє сайт парламенту.

Текст законопроєкту на сайті Верховної Ради поки не оприлюднено.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі один з ініціаторів законопроєкту Ярослав Железняк (фракція "Голос"), пропонується скасувати автоматичне закриття справи лише через те, що сплив строк розслідування. За його словами, контроль лишається: захист або потерпілий зможуть через слідчого суддю змусити прокурора визначитися із завершенням строков досудового розслідування.

"Даємо суду інструменти проти затягувань: відхиляти повторні клопотання без нових обставин, не відкладати засідання, якщо присутній інший захисник, обмежувати тривалість виступів за ознак зловживання", – зазначив народний депутат.

Він наголосив, що законопроєкт пропонує повернути право продовження строків досудового розслідування до 6 та 12 місяців керівникам прокуратури (нині це здійснюють слідчі судді). Железняк також додав, що для особливо складних справ передбачено можливість продовження досудового розслідування до 18 місяців, але вже за рішенням судді.

Народний депутат підкреслив, що законопроєкт підготовлено у межах плану дій на шляху до ЄС.

 

 

Теги: #законопроєкт #євроінтеграція #рада

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