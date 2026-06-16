Інтерфакс-Україна
Події
19:07 16.06.2026

До аварійно-відновлювальних робіт у Києво-Печерській лаврі залучені 100 рятувальників та 30 одиниць спецтехніки

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До аварійно-відновлювальних робіт у Києво-Печерській лаврі залучені 100 рятувальників та 30 одиниць спецтехніки
Фото: https://t.me/dsns_telegram

До аварійно-відновлювальних робіт у Києво-Печерській лаврі після російської атаки 15 червня залучені майже 100 рятувальників та 30 одиниць спеціальної інженерної техніки, працюють рятувальники столичного гарнізону, а також Київської, Черкаської, Рівненської та Одеської областей, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Тривають аварійно-відновлювальні роботи у Києво-Печерській лаврі після російської атаки 15 червня. Наразі майже 100 рятувальників та 30 одиниць спеціальної інженерної техніки ДСНС працюють над перекриттям даху Свято-Успенського собору та розбирають пошкоджені конструкції будівлі, щоб не допустити негативних наслідків у разі зміни погодних умов", йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у вівторок.

До робіт залучені, зокрема, рятувальники столичного гарнізону, а також Київської, Черкаської, Рівненської та Одеської областей.

Як повідомлялося, п'ятеро людей загинули та 35 постраждали внаслідок російської атаки по Києву в ніч проти понеділка, 15 червня. Щонайменше 26 житлових будинків було пошкоджено, горів дах Успенського собору Києво-Печерської лаври. Зокрема, влучання російського безпілотника Shahed завдало значної шкоди зовнішньому вигляду та інтер'єру Успенського собору, також постраждали сусідні історичні споруди, включаючи елементи фортифікаційного комплексу Лаври та вежу Івана Кушника.

За оцінками генерального директора національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка, збитки Києво-Печерської лаври від російського обстрілу перевищують 500 млн грн, а реставраційні роботи і відновлення може тривати близько двох років.

 

Теги: #київ #лавра #відновлення

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