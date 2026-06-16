Інтерфакс-Україна
Події
18:59 16.06.2026

Майже 200 військових уже подали рапорт на повернення із СЗЧ через Армія+ за кілька днів – Міноборони

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Майже 200 військових уже подали рапорт на повернення із СЗЧ через Армія+ за кілька днів – Міноборони

Майже 200 військових уже подали рапорт на повернення із СЗЧ через Армія+ за кілька днів, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Fast track повернення із СЗЧ через Армія+ уже працює. Військовослужбовці можуть самостійно обрати новий підрозділ із переліку найефективніших підрозділів Сил оборони, подати рапорт онлайн та отримати супровід на кожному етапі повернення до служби", – написав він у Телеграмі у вівторок.

За даними Міноборони, за кілька днів через Армія+ уже подано майже 200 рапортів на повернення із СЗЧ. Із них 51 погоджено, а військові отримали можливість продовжити службу в обраних підрозділах.

Федоров навів приклад повернення з СЗЧ – боєць на позивний Гор. Під час перебування в СЗЧ він скористався механізмом повернення через Армія+, обрав новий підрозділ та після погодження рапорту повернувся на службу.

"Якщо самовільне залишення частини зафіксовано до 12 червня 2026 року, ви можете повернутися до служби через Армія+. Подати рапорт на повернення через застосунок можна до 20 вересня 2026 року. Для тих, хто планує повернутися до служби, працює гаряча лінія Міноборони: 0 800 605 100 (щодня з 09:00 до 20:00)", – нагадав Федоров.

Як повідомлялося, військові, які станом на 12 червня самовільно залишили частину (СЗЧ), зможуть повернутися до 20 вересня за новою процедурою – через застосунок "Армія+". Зокрема, там можна: обрати новий підрозділ з переліку; вказати бажаний напрям служби та досвід; отримати супровід до зарахування в нову частину. Після погодження рапорту в "Армія+" з'являється статус "В дорозі", який підтверджує, що військовий добровільно повертається на службу, і дає 5 днів, щоб прибути до нової частини.

 

Теги: #федоров #міноборони #сзч

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