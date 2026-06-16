Судноплавні компанії поки що не ризикують проходити Ормузькою протокою

Міжнародні судноплавні компанії наразі оцінюють ризики проходження через Ормузьку протоку й не відновили рух суден, повідомляє у вівторок The New York Times (NYT).

"Три міжнародні судноплавні компанії, чиї судна застрягли в Перській затоці, повідомили NYT у вівторок, що їхні судна поки що не відновили прохід через Ормузьку протоку, оскільки компанії продовжують оцінювати ризики", – пише видання з посиланням на дані компанії Kpler, яка відстежує рух суден. У затоці, згідно з цими даними, залишаються близько 500 великих комерційних суден.

Зокрема, японська компанія Mitsui O.S.K. Lines заявила, що не відновить операції в протоці, "доки безпека не буде підтверджена повністю", пише NYT. У заяві компанії йдеться про те, що для відновлення судноплавства цим маршрутом знадобиться тісна координація з урядами відповідних країн, страховиками та іншими зацікавленими сторонами.

Своєю чергою німецька компанія Hapag-Lloyd повідомила, що вивчає доступну інформацію та заново оцінює, чи є безпечним прохід її суден через протоку. Також у заяві компанії зазначається, що "останні події дають підстави сподіватися, що ситуація з безпекою в Ормузькій протоці покращиться".

Данська компанія Maersk у вівторок назвала мирну угоду "позитивним і бажаним розвитком подій", однак додала, що поки що не змінювала режим роботи в регіоні, оскільки публічно доступної інформації про відновлення проходу через протоку все ще недостатньо.

У неділю президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення проміжної угоди з Іраном. Очікується, що меморандум буде підписано в п'ятницю у Швейцарії.

Згодом Трамп заявив, що протока частково вже відкрита, а повністю рух суден відновиться у п'ятницю.