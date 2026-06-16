"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси до Карпат та Закарпаття

АТ "Укрзалізниця" призначає додаткові рейси до Карпат та Закарпаття, таким чином перерозподіляючи вагони на користь найбільш популярних серед пасажирів напрямків.

Згідно з повідомленням у Телеграм у вівторок, до Рахова поїдуть поїзди 213/214 і 251/252 Київ-Рахів. Передбачається, що виїзд із Києва заплановано 17, 19, 21 червня, а з Рахова — 18, 20, 22 червня.

Відправка поїзда 203/204 Київ-Солотвино зі столиці - 19, 21 червня, а зі Солотвина — 20, 22 червня.

В УЗ уточнили, що квитки на поїзди вже на сайті та в застосунку компанії.

"Дякуємо нашим ремонтникам, які в пришвидшеному темпі додають вагони до оперативного парку, щоб ми могли задовольнити максимум вашого попиту", - наголосили в "Укрзалізниці".

Як повідомлялось, УЗ також призначила із 28 червня новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №753/754 Дніпро-Одеса, а на день раніше , 27 червня, почне курсувати новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №765/766 Київ-Одеса.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/8217