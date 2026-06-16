Інтерфакс-Україна
Події
18:27 16.06.2026

Суд заочно виніс третій вирок Сальдо – за викрадення українського зерна з Херсонщини

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Суд заочно виніс третій вирок Сальдо – за викрадення українського зерна з Херсонщини

Суд визнав винним так званого "губернатора" Херсонської області Володимира Сальдо у відданні наказу про порушення законів та звичаїв війни й призначив йому покарання – 15 років позбавлення волі, вирок ухвалено заочно, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури засуджено так званого "губернатора" Херсонської області, під керівництвом якого з тимчасово окупованого регіону вивозили українське зерно та видавали його за російське", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграмі у вівторок.

Прокурори довели, що у 2022 році засуджений очолив окупаційну адміністрацію Херсонщини. На цій посаді він тиснув на місцевий бізнес, сприяв захопленню підприємств та реалізовував політику РФ із привласнення українських активів.

У жовтні 2022 року він наказав підлеглим вивезти зернові культури, що зберігалися на ПрАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів" і належали українським підприємцям. Виконуючи цей наказ, представники окупаційної влади разом із військовими РФ упродовж жовтня-листопада 2022 року трьома баржами незаконно переправили на лівобережжя Херсонщини близько 3 тис. т зерна вартістю майже 15 млн грн.

Суд визнав його винним у відданні наказу про порушення законів та звичаїв війни й призначив покарання – 15 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 438 КК України). Вирок ухвалено заочно. Покарання засуджений відбуватиме після фактичного затримання.

Це вже третій вирок щодо нього. Раніше суди двічі визнавали його винним у злочинах проти основ національної безпеки України та співпраці з державою-агресором. Зокрема, у листопаді 2023 року його засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду, колабораційну діяльність і виправдовування збройної агресії РФ проти України, а у квітні 2026 року – ще до 15 років ув'язнення за низку злочинів проти національної безпеки.

 

Теги: #сальдо #офіс_генпрокурора #вирок

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