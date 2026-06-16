ДБР затримало дев'ятьох учасників групи, що незаконно утримувала та катувала чоловіків в РТЦК на Одещині

Працівники Державного бюро розслідувань викрили в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеської області масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації, повідомляє пресслужба ДБР.

"За даними слідства, для покращення показників мобілізації шестеро посадовців РТЦК організували протиправний механізм доставлення та утримання чоловіків. До діяльності вони залучили трьох представників місцевої громадської організації, які допомагали розшукувати громадян та збирати інформацію про них. Працівники ДБР задокументували численні факти жорстокого поводження з потерпілими. Чоловіків незаконно утримували в приміщеннях центру комплектування, били, залякували та чинили на них психологічний тиск", – йдеться у повідомленні.

Також слідством встановлено окремі факти вчинення щодо потерпілих насильницьких дій сексуального характеру.

Під час обшуків правоохоронці вилучили гумові кийки, молотки та інші предмети, які використовувалися для фізичного впливу на громадян.

Наразі затримано дев'ятьох учасників групи. Їм повідомлено про підозру у катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 КК України).

Усім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР встановлюють усіх осіб, причетних до вчинення злочинів, а також інших можливих потерпілих.