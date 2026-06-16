Ворог атакував автомобіль "Укрпошти" у Запоріжжі, ще два знищив у Нікополі

Російські війська атакували автомобіль АТ "Укрпошта" в Запоріжжі, ще два знищено під час завантаження у Нікополі (Дніпропетровська обл.), повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Ворог атакував нашу автівку на Запоріжжі. Завдяки професійним діям охоронця вдалося швидко надати першу медичну допомогу водію та повернути автівку в безпечне місце. Наразі водій перебуває в лікарні", - написав Смілянський в Телеграм у вівторок.

За його словами, у Нікополі всі працівники перебували в укритті та не постраждали.

Загалом кількість втрачених авто у компанії з лютого 2022 року складає 425, йдеться у повідомленні.

"Попри все, команда "Укрпошти" продовжує роботу. Ми враховуємо будь-який досвід, у тому числі негативний, і вже готуємо додаткові заходи, щоб зменшити ризики подібних атак у майбутньому, - наголосив гендиректор "Укрпошти".