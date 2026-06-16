Правнук Столипіна просить Зеленського зберегти поховання на території Києво-Печерської лаври – гендиректор заповідника

Фото: Єгор Шуміхін

Правнук прем'єр-міністра російської імперії Петра Столипіна звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням зберегти поховання родича на території Києво-Печерської лаври, повідомив генеральний директор національного заповідника Максим Остапенко.

"Прем'єр-міністр Російської імперії, який тут спочиває в назіданіє всім мазепинцям – це досить дивна історія. Але я б хотів нагадати, що в 2023 році підіймалося питання про повернення Столипіна Російській імперії і наразі до президента України звернувся, здається, правнук Столипіна, який займає проукраїнську позицію, і висловив свої аргументи з приводу з проханням все ж таки не чіпати Столипіна, бо на його думку він був реформатором, який намагався змінити Російську імперію", – сказав Остапенко на пресконференції у вівторок в Києві.

Він додав, що наразі є негласна позиція, що це поховання є пам'яткою і до кінця війни його не чіпатимуть, бо "є прохання людей, які підтримують Україну та європейські цінності, і (вони) є родичами Столипіна".

Столипін був убитий у вересні 1911 року в Київському оперному театрі, і похований поблизу Трапезного храму Києво-Печерської лаври.