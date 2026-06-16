Трамп позитивно відреагував на ідею налагодити виробництво американських антибалістичних ракет за ліцензією – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що президент США Дональд Трамп позитивно відреагував на пропозицію надати Україні ліцензії на виробництво протибалістичних ракет і сподівається, що той погодиться на такий крок.

В інтерв'ю за підсумками зустрічі з Трампом на полях саміту країн "великої сімки" (G7) у м. Евіан-ле-Бен (Франція) у вівторок президент України розповів, що раніше президент США "був дуже впевнений, що вони можуть допомогти нам більше з ракетами". "Це справді великий виклик, тому що виробництво не таке велике, як наші потреби. Виробництво здійснюється у Сполучених Штатах", – зазначив Зеленський.

Він додав, що під час розмови з Трампом порушив тему ліцензій. "Я звернувся до президента Трампа: нам потрібні ліцензії на виробництво ракет. У нас є різні можливості виробляти системи та ракети Patriot. І зараз у мене було багато зустрічей та дзвінків з компанією (компанією-виробником – ІФ-У), з їхнім керівництвом, генеральними директорами тощо… В будь-якому разі ми хочемо збільшити їхнє виробництво, якщо з ними все буде гаразд, і якщо президент Трамп підтримає цю ідею. Але зараз він був налаштований позитивно в будь-якому випадку", – розповів Зеленський.

При цьому президент України зазначив, що з європейського боку слід спробувати зробити власну європейську систему протиракетної оборони, "яка має бути потужною, і краще, щоб вона була дешевшою". "Інакше у нас буде нестача. Інакше Європі не вистачить. Інакше Близькому Сходу не вистачить. Я не знаю про Азію, я не знаю їхніх потреб, чого вони хочуть, але я говорю про країни, які я знаю, про їхні потреби. Ось чому це важлива альтернатива, над якою ми працюватимемо", – сказав він.

На уточнююче питання журналіста, чи відповідь Трампа на цю пропозицію була "так", Зеленський відповів: "Вона була позитивною. І я сподіваюся, що коли президент Трамп буде позитивно налаштований, я сподіваюся, що це буде "так".

Раніше Зеленський повідомив, що обговорив під час зустрічі з Трампом питання отримання ліцензій на виготовлення протибалістичних ракет, потреба в яких наразі значно перевищує виробничі можливості США. Він також повідомив, що під час зустрічей з іншими учасниками саміту говорив про потребу України в додаткових системах протиповітряної оборони (ППО).

Як повідомлялося, в кінці травня Зеленський заявляв про недостатність виробництва антибалістичних ракет в США і критичну залежність від них України. За його словами, Німеччина має деякі ліцензії на виробництво відповідних ракет, і він неодноразово звертався до американської сторони за наданням Україні ліцензій для збільшення виробництва ракет для систем Patriot, що, за словами президента, буде дуже корисно для України, Близького Сходу та "всіх, кому Сполучені Штати вирішать допомогти".

За словами президента України, РФ збільшує своє внутрішнє виробництво балістичних ракет, а виробництво засобів протиракетної оборони в США недостатнє. "Нам потрібно збільшити виробництво. Я знаю всі компанії в Сполучених Штатах, величезні компанії, великі компанії, але тільки Сполучені Штати можуть виробляти таку кількість. 60-65 ракет на місяць для сьогоднішніх викликів – це ніщо. Росія це знає, це не секретна інформація. Нам потрібно розширити виробництво", – сказав Зеленський.

Російський дрон пошкодив конфайнмент 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС ще у 2025 році. Зеленський тоді заявляв, що для капітального ремонту саркофагу необхідно близько EUR500 млн.

США у квітні поточного року висловили готовність надати до $100 млн у межах спільних зусиль G7 для ремонту нового саркофагу над Чорнобильською АЕС. У червні Норвегія повідомила виділення понад EUR9 млн на відновлення саркофагу через фонд Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) International Chornobyl Cooperation Account (ICCA).