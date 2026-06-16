Інтерфакс-Україна
Події
17:40 16.06.2026

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 18 червня у штаб-квартирі НАТО

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Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 18 червня у штаб-квартирі НАТО

35-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбудеться у Брюсселі 18 червня.

Про це офіційно повідомила пресслужба НАТО.

"У четвер, 18 червня 2026 року, Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, міністри оборони країн Альянсу зустрінуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 18 червня 2026 року. Зустріч очолить генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

34 засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у гібридному форматі у Берліні 15 квітня. Тоді міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що наступна зустріч відбудеться в червні.

Теги: #нато #рамштайн

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