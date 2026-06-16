Інтерфакс-Україна
Події
17:32 16.06.2026

Україна виготовить 10 млн дронів протягом року і може подвоїти виробництво – Зеленський

1 хв читати
Україна виготовить 10 млн дронів протягом року і може подвоїти виробництво – Зеленський
Фото: Офіс президента України /www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський анонсував виготовлення Україною 10 млн безпілотників до кінця поточного 2026 року і заявив про здатність країни збільшити масштаби виробництва вдвічі.

"Зараз ми маємо виробити близько 10 мільйонів безпілотників протягом цього року. Але ми можемо подвоїти. І це також, я думаю, хороша новина з нашої точки зору", – сказав Зеленський в інтерв'ю за підсумками зустрічей на полях саміту країн "великої сімки" (G7) у м. Евіан-ле-Бен (Франція) у вівторок.

Президент додав, що, окрім цього, "ще є гарні новини з нашої галузі, з напрямку Miltech".

"Це також добре. Гарні санкції (проти РФ – ІФ-У) почали діяти, але санкцій недостатньо", – наголосив Зеленський.

 

Теги: #дрони #зеленський #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:29 16.06.2026
Зеленський та Георгієва обговорили подальшу підтримку України з боку МВФ

Зеленський та Георгієва обговорили подальшу підтримку України з боку МВФ

17:26 16.06.2026
Зеленський в ході зустрічі показав Трампу фото пошкодженої росіянами Києво-Печерської лаври – ЗМІ

Зеленський в ході зустрічі показав Трампу фото пошкодженої росіянами Києво-Печерської лаври – ЗМІ

17:21 16.06.2026
Путін не скористався можливістю зустрітися на полях G7 – Зеленський

Путін не скористався можливістю зустрітися на полях G7 – Зеленський

15:12 16.06.2026
Зеленський на полях G7: поки ніяких гальмувань у відкритті кластерів ніхто не бачить

Зеленський на полях G7: поки ніяких гальмувань у відкритті кластерів ніхто не бачить

15:05 16.06.2026
Зеленський і Мерц обговорили посилення української ППО і реалізацію нових домовленостей

Зеленський і Мерц обговорили посилення української ППО і реалізацію нових домовленостей

15:02 16.06.2026
Зеленський за підсумками зустрічей на G7: всі вважають необхідним зупинити війну і не бачать бажання з боку РФ

Зеленський за підсумками зустрічей на G7: всі вважають необхідним зупинити війну і не бачать бажання з боку РФ

14:44 16.06.2026
Зеленський обговорив з Трампом питання отримання ліцензій на виготовлення антибалістичних ракет

Зеленський обговорив з Трампом питання отримання ліцензій на виготовлення антибалістичних ракет

14:35 16.06.2026
Зеленський після розмови з Трампом поговорить з директоркою МВФ – радник

Зеленський після розмови з Трампом поговорить з директоркою МВФ – радник

14:04 16.06.2026
Трамп заявляє, що робитиме все можливе для врегулювання ситуації в Україні

Трамп заявляє, що робитиме все можливе для врегулювання ситуації в Україні

13:49 16.06.2026
Трамп назвав "хорошою" зустріч з Зеленським на полях G7 і планує провести ще одну

Трамп назвав "хорошою" зустріч з Зеленським на полях G7 і планує провести ще одну

ВАЖЛИВЕ

Збитки Києво-Печерської лаври від обстрілу перевищують 500 млн грн, а відновлення може тривати 2 роки – гендиректор

Зеленський обговорив з Трампом питання отримання ліцензій на виготовлення антибалістичних ракет

Трамп назвав "хорошою" зустріч з Зеленським на полях G7 і планує провести ще одну

Зеленський зустрівся із Трампом на полях G7

Сибіга та Рубіо провели зустріч: обговорили мирний процес та удар РФ по Києво-Печерській лаврі

ОСТАННЄ

Чубаров до росіян, що незаконно живуть у Криму: Повертайтеся на свою батьківщину зараз, потім буде пізно

Під час відновлення Успенського собору буде прибрано всі російські наративи, зокрема портрети екснастоятеля Лаври Павла – гендиректор

На території КПЛ перебуває щонайменше 140 представників УПЦ (МП), але виселення можливе лише за рішенням суду – гендиректор

ДПСУ про контракт з PHU Lechmar: Всі товари поставлені повністю та передані в ЗСУ, вартість закупівлі – одна з найнижчих

Частина костюмної колекції Кіностудії Довженка збереглася, бо була на інших локаціях – гендиректор

Відновлення "Мистецького арсеналу" коштуватиме щонайменше десятки мільйонів гривень – гендиректорка

Збитки Києво-Печерської лаври від обстрілу перевищують 500 млн грн, а відновлення може тривати 2 роки – гендиректор

ВАКС заочно взяв під варту ексрегіонала Іванющенка

Кличко вручив подяки комунальникам Київщини, які взимку допомагали допомагали повертати тепло в домівки киян

Ворог вдарив по Краматорську, поранені троє людей – МВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА