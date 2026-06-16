Україна виготовить 10 млн дронів протягом року і може подвоїти виробництво – Зеленський

Фото: Офіс президента України /www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський анонсував виготовлення Україною 10 млн безпілотників до кінця поточного 2026 року і заявив про здатність країни збільшити масштаби виробництва вдвічі.

"Зараз ми маємо виробити близько 10 мільйонів безпілотників протягом цього року. Але ми можемо подвоїти. І це також, я думаю, хороша новина з нашої точки зору", – сказав Зеленський в інтерв'ю за підсумками зустрічей на полях саміту країн "великої сімки" (G7) у м. Евіан-ле-Бен (Франція) у вівторок.

Президент додав, що, окрім цього, "ще є гарні новини з нашої галузі, з напрямку Miltech".

"Це також добре. Гарні санкції (проти РФ – ІФ-У) почали діяти, але санкцій недостатньо", – наголосив Зеленський.