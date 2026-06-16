Інтерфакс-Україна
Події
17:26 16.06.2026

Зеленський в ході зустрічі показав Трампу фото пошкодженої росіянами Києво-Печерської лаври – ЗМІ

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Зеленський в ході зустрічі показав Трампу фото пошкодженої росіянами Києво-Печерської лаври – ЗМІ
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом президент України Володимир Зеленський показав американському лідеру знімки наслідків російського удару, який у понеділок влучив у Києво-Печерську лавру, повідомляє Reuters з посиланням на європейських дипломатів.

"Один із європейських дипломатів зазначив, що Трамп висловив своє несхвалення російського удару, а інший додав, що з психологічної точки зору показ цих знімків був вдалим кроком з боку Зеленського", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, п'ятеро людей загинули та 35 постраждали внаслідок російської атаки по Києву в ніч на понеділок. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено, горів дах Успенського собору Києво-Печерської лаври. Зокрема, влучання російського безпілотника Shahed завдало значної шкоди зовнішньому вигляду та інтер'єру Успенського собору, а також постраждали сусідні історичні споруди, включаючи елементи фортифікаційного комплексу Лаври та вежу Івана Кушника.

За словами генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенко, збитки від російського обстрілу перевищують 500 млн грн, а реставраційні роботи і відновлення може тривати близько двох років.

 

Теги: #лавра #трамп #зеленський #києво_печерська_лавра

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