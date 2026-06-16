Чубаров до росіян, що незаконно живуть у Криму: Повертайтеся на свою батьківщину зараз, потім буде пізно

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав громадян РФ, які незаконно перебувають на території тимчасово окупованого Криму, негайно покинути півострів.

"…я хочу окремо звернутися до (…) тих, хто оселився на півострові після 27 лютого 2014 року. Ваше перебування на території окупованого Криму за підробленими російськими документами на власність згідно як з національним законодавством України, так і з міжнародним правом є незаконним, а всі вчинені вами правові дії юридично нікчемними. Ви повірили Кремлю та Путіну, які запевняли вас, нібито окупований Крим став частиною Росії, і, переступивши через мораль та закони, оселившись на вкраденій землі, охоче стали співучасниками злочину. Ваш цинізм, безпринципність та моральна ницість завели вас у глухий кут", – сказав він у відеозверненні, що було оприлюднено у Телеграмі у вівторок.

Чубаров зазначив, що вже понад три тижні Збройні сили України завдають точних і ефективних ударів по військових об'єктах російських окупантів на півострові, і інтенсивність цих ударів буде тільки зростати.

"Тепер, як ви можете самі переконатися, Крим остаточно перетворився на прифронтову територію, і його звільнення від російських окупаційних військ неминуче. Гадаю, вам не потрібно пояснювати, чому ви не зможете залишитися в українському Криму. Однак ви зможете уникнути неминучого покарання, якщо вчасно покинете Крим".

"Збирайте речі та повертайтеся на свою батьківщину зараз, потім буде пізно", завершив він своє звернення.