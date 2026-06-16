Під час відновлення Успенського собору буде прибрано всі російські наративи, зокрема портрети екснастоятеля Лаври Павла – гендиректор

Фото: Єгор Шуміхін

Генеральний директор національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко розраховує, що під час відновлення Успенського собору буде прибрано всі російські наративи, зокрема портрети екснастоятеля Лаври Української православної церкви (Московського патріархату) Павла (Петра Лебедя).

"Відновлення фрески Успенського собору і розпису собору, яке треба доробити, це очевидно дуже важлива історія. Я сподіваюся, що в рамках відновлення Успенського собору буде прибрано всі російські наративи, які туди були запаковані під час правління УПЦ (МП)", – сказав Остапенко на пресконференції у вівторок в Києві.

Він наголосив, що буде повернута та айдентика українського бароко, яку раніше було закладено в проєкт відновлення собору.

"Тому, сподіваюся, що там не буде не тільки портретів Павла, але і багато інших символічних семантичних наративів, які закладалися для промивання мізків, на жаль, українців" – додав гендиректор.

Як повідомлялося, п'ятеро людей загиблих та 35 постраждалих внаслідок російської атаки по Києву в ніч на понеділок. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено, горів дах Успенського собору Києво-Печерської лаври. Зокрема, влучання російського безпілотника Shahed завдало значної шкоди зовнішньому вигляду та інтер'єру Успенського собору, а також постраждали сусідні історичні споруди, включаючи елементи фортифікаційного комплексу Лаври та вежу Івана Кушника.

За словами Остапенка, збитки Києво-Печерської лаври від російського обстрілу перевищують 500 млн грн, а реставраційні роботи і відновлення може тривати близько двох років.