Інтерфакс-Україна
Події
16:32 16.06.2026

На території КПЛ перебуває щонайменше 140 представників УПЦ (МП), але виселення можливе лише за рішенням суду – гендиректор

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На території КПЛ перебуває щонайменше 140 представників УПЦ (МП), але виселення можливе лише за рішенням суду – гендиректор
Фото: Єгор Шуміхін

На території Києво-Печерської лаври перебуває щонайменше 140 ченців, послушників і представників Української православної церкви (Московського патріархату), але їх виселення можливе лише за рішенням суду, який триває, повідомив генеральний директор національного заповідника Максим Остапенко.

"Переселення будь-яких людей, які знаходилися тут на підставі договору, може бути здійснено відповідно до рішення суду. Це має здійснювати виконавча служба. Наразі, до сьогоднішнього дня, на території Нижньої лаври є ченці, послушники і представники УПЦ, з якими розірвано договір і з якими триває судова тяганина", – сказав Остапенко на пресконференції у вівторок в Києві.

Він нагадав, що три роки як судова справа зайшла в стадію апеляції і досі не було розгляду по суті.

"Ми сподіваємося, що крапку в цій історії поставить суд", – додав він.

Що стосується кількості представників УПЦ (МП) на території Лаври, Остапенко зазначив, що точну кількість назвати важко, бо монахи і представники Монастиря постійно приходять і йдуть, але в первинно наданому списку було близько 140 осіб, які перебувають на території після 2023 року.

Як повідомлялося, з 29 березня 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП). Того самого дня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду. 9 серпня 2023 року суд визнав законним розірвання договору між монастирем УПЦ (МП) і заповідником "Києво-Печерська лавра". В грудні Північний апеляційний господарський суд переніс розгляд по суті апеляції по справі щодо незаконності одностороннього розірвання договору оренди.

Теги: #остапенко #упц_мп #лавра #києво_печерська_лавра

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