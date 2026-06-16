Інтерфакс-Україна
Події
16:24 16.06.2026

ДПСУ про контракт з PHU Lechmar: Всі товари поставлені повністю та передані в ЗСУ, вартість закупівлі – одна з найнижчих

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ДПСУ про контракт з PHU Lechmar: Всі товари поставлені повністю та передані в ЗСУ, вартість закупівлі – одна з найнижчих
Фото: https://www.facebook.com/andriy.demchenko.2025/

Державна прикордонна служба України, діючи на підставі делегованих повноважень, повністю виконала зобов'язання за контрактами на закупівлю боєприпасів вартістю 23 млрд гривень у польського постачальника PHU Lechmar. Постріли поставлені в повному обсязі та передані ЗСУ за однією з найнижчих цін, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Державна прикордонна служба, як складова Сил оборони України, робить все належне та можливе для захисту країни. Це стосується і питання закупівлі озброєння та боєприпасів. Можу підтвердити, що постачання боєприпасів за контрактами на суму 23 мільярди гривень, що в кінці 2024 року викликало шалену необґрунтовану критику, виконано в повному об'ємі. Всі товари поставлені повністю та передані в Збройні сили України", – сказав Демченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Речник нагадав, що це було делегування повноважень Державній прикордонній службі України для здійснення оборонних закупівель для потреб війська. При цьому визначення номенклатури та кількості товарів погоджувалося та визначалося Міністерством оборони.

"Постачання виконувала польська компанія PHU Lechmar, яку весь цей час поливали брудом. Багато хто припускав, що боєприпаси не будуть поставлені, стверджували, що кошти просто злили і тому подібне. Натомість маємо зворотне – боєприпаси закуплені, поставлені, передані Збройним силам для застосування на фронті. Також відмічу, що вартість боєприпасів, по якій відбувалася закупівля – одна з найнижчих. Закиди про завищені ціни не відповідають дійсності", – зазначив Демченко.

Він зауважив, що ціноутворення та умови постачання знаходилися під постійним контролем відповідних контролюючих служб України.

"Нагадаю, прикордонне відомство має сертифікат розпорядника коштів другого рівня на закупівлю озброєння та військової техніки і зарекомендувало себе надійним контрагентом для іноземних партнерів. Ще до реалізації поставок на 23 мільярди гривень ДПСУ проводила відповідні закупівлі для забезпечення своїх підрозділів, оскільки не отримує поставок з інших напрямків, та виконувала два рішення КМУ про делегування повноважень на закупівлі для потреб Сил оборони. Тому досвід був напрацьований, що спростовує твердження про відсутність прав подібних закупівель та відсутність досвіду освоїти обсяги фінансування", – наголосив речник.

Як зазначив Демченко, зараз відомство продовжує виконання контрактів, як для потреб власних підрозділів так і на завершальній стадії виконання контрактів в рамках інших делегувань повноважень на оборонні закупівлі для потреб Збройних сил України.

Раніше речниця PHU Lechmar Кароліна Сюдила в інтерв'ю виданню "Wprost" повідомила, що контракт між польською компанією PHU Lechmar та Державною прикордонною службою України (ДПСУ) на постачання боєприпасів на суму 23 мільярди гривень закритий, в повному об'ємі і вчасно. Вона наголосила, що при цьому реалізація контракту з ДПСУ супроводжувалась активною дезінформацією з боку російських спецслужб.

Екс-заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії у понеділок, 8 червня, пояснив рішення щодо делегування закупівельних повноважень до ДПСУ через неспроможність АОЗ закупити необхідні засоби.

"Це вже був третє таке делегування повноважень для закупівлі засобів – це були боєприпаси і артсистеми. Перше було у квітні 2024 року. Потім був грудень 2024 року і лютий 2025 року. Це було пов'язано з тим, що співвідношення використання боєприпасів РФ і Україною відрізнялася в рази. І спроможність АОЗ на той момент забезпечити (виходячи із наявних комерційних пропозицій) – вони не змогли забезпечити. Саме за номенклатурою тих пострілів, які запропонувала ДПСУ. Через те було прийнято рішення, оскільки була велика проблема із забезпеченням артилерійськими пострілами. ДПСУ сказала, що вони мають можливість забезпечити дальні постріли у визначений період часу, для чого потрібні відповідні кошти", – сказав Гаврилюк.

Відповідаючи на питання, чи всі контракти були реалізовані, Гаврилюк сказав: "Так, думаю, що всі були реалізовані". Відповідно, необхідні постріли надійшли.

Теги: #демченко #lechmar #контракт #дпсу

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