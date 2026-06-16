Інтерфакс-Україна
Події
15:05 16.06.2026

Кличко вручив подяки комунальникам Київщини, які взимку допомагали допомагали повертати тепло в домівки киян

2 хв читати

Мер Києва Віталій Кличко вручив подяки працівникам підприємств ЖКГ Київської області, які допомагали повертати тепло і воду в будинки киян після російських обстрілів. Про це повідомляється у Telegram-каналі Віталія Кличка.  

"Вручив у столичній мерії 15 подяк міського голови комунальникам громад Київської агломерації, які минулої зими допомагали столиці ліквідовувати наслідки нищівних ворожих атак на об’єкти критичної інфраструктури. Відзнаки отримали фахівці житлово-комунального господарства, тепло-, водо- та енергозабезпечення Бучанської, Гірської та Зазимської громад Київщини. Подякував кожному за професіоналізм, відповідальність і допомогу", - написав Кличко. 

Мер нагадав, що раніше нагороди від столиці отримали комунальники інших громад. У березні у Львівській міськраді Кличко вручив подяки тепловикам, енергетикам, працівникам Львівського водоканалу, а в Дубно — слюсарям з ремонту устаткування котельних, електрогазозварювальникам, майстрам КП "Дубнокомуненергія", машиністам насосних установок водоканалу.

"Столиця вдячна всім містам і фахівцям, які допомагали киянам взимку. Коли ворог нищив критичну інфраструктуру Києва, щоб у морози залишити мешканців міста в холоді та темряві, щоб зламати життєдіяльність столиці. Тільки разом, обʼєднавши зусилля, допомагаючи один одному, ми вистоїмо! Саме така взаємна підтримка громад робить Україну сильнішою", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше мер столиці повідомляв, що повертати тепло в столичні житлові будинки після російських атак столичним фахівцям допомагали понад 1000 комунальників зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та деяких інших міст. А також бригади "Укрзалізниці".

Також повідомлялося, що у травні Київрада додатково спрямувала понад 9 млрд грн на підготовку до наступної зими та заходи плану енергостійкості столиці.

 

 

Теги: #комунальні #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:00 15.06.2026
Мер Києва Кличко та голова Європейського комітету регіонів обговорили продовження реформи децентралізації

Мер Києва Кличко та голова Європейського комітету регіонів обговорили продовження реформи децентралізації

09:32 09.06.2026
Кличко: напрацьовується механізм звітування міського голови про свою діяльність перед громадою шляхом відкритої зустрічі

Кличко: напрацьовується механізм звітування міського голови про свою діяльність перед громадою шляхом відкритої зустрічі

19:54 05.06.2026
Сезон риболовлі для ветеранів відкрили у Києві

Сезон риболовлі для ветеранів відкрили у Києві

13:29 04.06.2026
Київ передав ЗСУ понад 1600 БПЛА різних типів – Кличко

Київ передав ЗСУ понад 1600 БПЛА різних типів – Кличко

20:14 02.06.2026
Сучасну амбулаторію для 12,5 тис дітей відкрили в Києві за підтримки Німеччини та ЮНІСЕФ – мер

Сучасну амбулаторію для 12,5 тис дітей відкрили в Києві за підтримки Німеччини та ЮНІСЕФ – мер

17:01 01.05.2026
Населення покриває 13% ринкових витрат на комунальні послуги за рахунок Національного кешбеку – дослідження

Населення покриває 13% ринкових витрат на комунальні послуги за рахунок Національного кешбеку – дослідження

17:02 13.02.2026
В судах почали з’являтися справи про стягнення заборгованості за комунальні послуги – юристи

В судах почали з’являтися справи про стягнення заборгованості за комунальні послуги – юристи

15:04 06.03.2025
Пільги на комунальні послуги для військових: все, що треба знати

Пільги на комунальні послуги для військових: все, що треба знати

20:18 05.02.2025
П'ять харківських театрів і філармонію тимчасово звільнено від сплати комунальних послуг

П'ять харківських театрів і філармонію тимчасово звільнено від сплати комунальних послуг

17:03 29.03.2024
Чутки про комунальний колапс у Києві – фейк

Чутки про комунальний колапс у Києві – фейк

ВАЖЛИВЕ

Збитки Києво-Печерської лаври від обстрілу перевищують 500 млн грн, а відновлення може тривати 2 роки – гендиректор

Зеленський обговорив з Трампом питання отримання ліцензій на виготовлення антибалістичних ракет

Трамп назвав "хорошою" зустріч з Зеленським на полях G7 і планує провести ще одну

Зеленський зустрівся із Трампом на полях G7

Сибіга та Рубіо провели зустріч: обговорили мирний процес та удар РФ по Києво-Печерській лаврі

ОСТАННЄ

Частина костюмної колекції Кіностудії Довженка збереглася, бо була на інших локаціях – гендиректор

Відновлення "Мистецького арсеналу" коштуватиме щонайменше десятки мільйонів гривень – гендиректорка

Збитки Києво-Печерської лаври від обстрілу перевищують 500 млн грн, а відновлення може тривати 2 роки – гендиректор

ВАКС заочно взяв під варту ексрегіонала Іванющенка

Ворог вдарив по Краматорську, поранені троє людей – МВА

Зеленський обговорив з Трампом питання отримання ліцензій на виготовлення антибалістичних ракет

Міністри оборони України та Канади обговорили "данську модель" та можливість закуповувати ракети PAC-3 через механізм JUMPSTART

Мінмолодьспорту та Агенція масового спорту запроваджують премію "Тренер року"

Доплату до зарплат військовим фахівцям у тилу на рівні 10 тис. грн має бути продовжено наступного року – Свириденко

Трамп назвав "хорошою" зустріч з Зеленським на полях G7 і планує провести ще одну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА