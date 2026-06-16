Кличко вручив подяки комунальникам Київщини, які взимку допомагали допомагали повертати тепло в домівки киян

Мер Києва Віталій Кличко вручив подяки працівникам підприємств ЖКГ Київської області, які допомагали повертати тепло і воду в будинки киян після російських обстрілів. Про це повідомляється у Telegram-каналі Віталія Кличка.

"Вручив у столичній мерії 15 подяк міського голови комунальникам громад Київської агломерації, які минулої зими допомагали столиці ліквідовувати наслідки нищівних ворожих атак на об’єкти критичної інфраструктури. Відзнаки отримали фахівці житлово-комунального господарства, тепло-, водо- та енергозабезпечення Бучанської, Гірської та Зазимської громад Київщини. Подякував кожному за професіоналізм, відповідальність і допомогу", - написав Кличко.



Мер нагадав, що раніше нагороди від столиці отримали комунальники інших громад. У березні у Львівській міськраді Кличко вручив подяки тепловикам, енергетикам, працівникам Львівського водоканалу, а в Дубно — слюсарям з ремонту устаткування котельних, електрогазозварювальникам, майстрам КП "Дубнокомуненергія", машиністам насосних установок водоканалу.

"Столиця вдячна всім містам і фахівцям, які допомагали киянам взимку. Коли ворог нищив критичну інфраструктуру Києва, щоб у морози залишити мешканців міста в холоді та темряві, щоб зламати життєдіяльність столиці. Тільки разом, обʼєднавши зусилля, допомагаючи один одному, ми вистоїмо! Саме така взаємна підтримка громад робить Україну сильнішою", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше мер столиці повідомляв, що повертати тепло в столичні житлові будинки після російських атак столичним фахівцям допомагали понад 1000 комунальників зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та деяких інших міст. А також бригади "Укрзалізниці".

Також повідомлялося, що у травні Київрада додатково спрямувала понад 9 млрд грн на підготовку до наступної зими та заходи плану енергостійкості столиці.