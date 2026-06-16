Частина костюмної колекції Кіностудії Довженка збереглася, бо була на інших локаціях – гендиректор

Фото: Єгор Шуміхін

Частина костюмної колекції Національної кіностудії імені Олександра Довженка збереглася, бо була на інших локаціях, повідомив генеральний директор Андрій Дончик.

"Коли персонал допустили до місця події, ми побачили, що на місці цього костюмованого складу рятувати нічого. Там суцільна руїна. На щастя, це була не одна локація зберігання костюмів. У нас було ще декілька локацій, тому все-таки частина колекції збереглася", – сказав Дончик на пресконференції у вівторок в Києві, коментуючи знищення костюмного цеху і колекції костюмів кіностудії.

Також він розповів, що в сховищі де зберігалося 600 фільмів кіностудії в плівковому варіанті, багато з яких ще не оцифровані, вибиті вікна і двері, але, на щастя, з колекцією нічого не трапилось, і вона збереглася.

Гендиректор також розповів, що "приліт" фактично знищив всі вікна у центральному корпусі кіностудії, а також майже у всіх будівлях на території.

Дончик зазначив, що попередня оцінка збитків ще триває.

За його словами, наразі уже є меценати і приватні особи, які хочуть допомогти, а також фонд допомоги створила кіноспільнота.

Гендиректор зазначив, що відновлювальні роботи планується здійснити до зими.

Що стосується відвідування кіностудії, то за його словами, воно продовжується, зокрема відбуваються екскурсії, в межах яких тепер показуватимуть і наслідки російської агресії.

Як повідомлялося, п'ятеро людей загиблих та 35 постраждалих внаслідок російської атаки по Києву в ніч на понеділок. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено, горів дах Успенського собору Києво-Печерської лаври, також окупанти атакували кіностудію імені Олександра Довженка в Києві.

Зокрема, по території Кіностудії Довженка ворог завдав удару, за попередніми даними, двома балістичними ракетами. Було знищено двоповерхову будівлю костюмерного складу, пошкоджено прибудову до знімальних павільйонів, адміністративні та виробничі будівлі. Цією атакою знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України, яка налічувала близько 100 тис. костюмів і 3 млн одиниць різноманітного одягу. Серед знищених костюми фільмів "За двома зайцями", "Пропала грамота" і "Тіні забутих предків". В той де час, архів кінострічок не постраждав.