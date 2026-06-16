Інтерфакс-Україна
Події
15:32 16.06.2026

Відновлення "Мистецького арсеналу" коштуватиме щонайменше десятки мільйонів гривень – гендиректорка

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Відновлення "Мистецького арсеналу" коштуватиме щонайменше десятки мільйонів гривень – гендиректорка
Фото: Єгор Шуміхін

Відновлення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" коштуватиме щонайменше десятки мільйонів гривень, заявила генеральна директорка Олеся Островська-Люта.

"У нас в "Мистецькому арсеналі" пошкоджено орієнтовно дві тисячі квадратних метрів покрівлі і горища. Звичайно, це все підлягає відновленню. Ми над цим працюємо", – сказала Островська-Люта на пресконференції у вівторок в Києві.

В той же час, вона розповіла, що не постраждали жодні музейні експонати, і уся музейна колекція в цілковитому порядку.

"Однак ми розуміємо, що процес відновлення буде тривати якийсь час. Він очевидно буде коштувати щонайменше десятки мільйонів гривень, може більше. Ми ще цього не знаємо, якраз відбувається оцінка наслідків", – заявила гендиректорка.

Вона зазначила, що Комплекс починає перемовини з потенційними донорами, здебільшого міжнародними організаціями, стосовно можливостей підтримки, фінансування відновлення Арсеналу.

За словами Островської-Лютої, технічно роботи з відновлення покрівлі Арсеналу можливо і необхідно зробити до зими.

Що стосується роботи "Мистецького арсеналу", то в планах уже влітку відновити програмну діяльність в частині, яка не постраждала.

Як повідомлялося, п'ятеро людей загиблих та 35 постраждалих внаслідок російської атаки по Києву в ніч на понеділок. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено. Крім того, від влучання російського "шахеда" постраждав Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал". Зокрема, серйозно постраждала велика частина покрівлі лівого крила Старого Арсеналу.

Теги: #атака_рф #мистецький_арсенал #островська_люта

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