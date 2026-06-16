Збитки Києво-Печерської лаври від обстрілу перевищують 500 млн грн, а відновлення може тривати 2 роки – гендиректор

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Збитки Києво-Печерської лаври від російського обстрілу перевищують 500 млн грн, а реставраційні роботи і відновлення може тривати близько двох років, повідомив генеральний директор національного заповідника Максим Остапенко.

"Виконано величезний об'єм надзвичайно важливих першочергових робіт. Всі експонати, яким загрожувало пошкодження, демонтовані і врятовані. Це було зроблено в першу годину після прильоту", – сказав Остапенко на пресконференції у вівторок в Києві.

Він зазначив, що пошкодженими є більше 80% в даху, але найголовніше, що службам вдалося запобігти проникненню вогню всередину собору.

Також за його словами фундамент будівлі не зазнав пошкоджень, так як влучання відбулося у дах.

Остапенко зазначив, що крім Успенського собору і вежі Кушника, як основних об'єктів, які постраждали, загалом різних пошкоджень зазнало ще 17 об'єктів заповідника.

"Наразі збитки оцінюються, і ми вже можемо точно сказати, що вони перевищують 500 млн грн, але далі буде тривати робота по комплексному аналізу всіх елементів які необхідні для подальшої реставрації, виходячи з сьогоднішнього цінових моментів, різноманітних можливостей і ця цифра буде уточнена", – заявив гендиректор.

За його словами, основні кошти будуть необхідні на формування нової конструкції даху, відновлення куполів, позолотні роботи і облаштування пошкоджених мереж (електрика, захист від блискавки, вентиляція).

На запитання, скільки часу знадобиться на відновлення, Остапенко зазначив, що за оцінками фахівців, при оптимальному і позитивному розвитку подій, реставраційні роботи і відновлення може тривати близько двох років", – зазначив він.

За його словами, наразі вивчається можливість відновлення відвідування об'єктів Києво-Печерської лаври, і які саме маршрути будуть доступні для відвідувачів під час відновлювальних робіт.

Що стосується богослужінь в Успенському соборі, то Остапенко прогнозує, що після спорудження тимчасового укриття відвідування в обмеженому форматі може розпочатися через декілька місяців.

В свою чергу, віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна нагадала, що державний ПриватБанк спрямував 2 млн грн власних коштів на відновлення заповідника "Києво-Печерська лавра", а також, що група "Нафтогаз" надасть фінансову допомогу на відновлення Лаври.

"Ми сподіваємося, що в наступні дні більше українських бізнесів зверне увагу на цю можливість (допомогти з відновленням – ІФ-У).

Як повідомлялося, п'ятеро людей загиблих та 35 постраждалих внаслідок російської атаки по Києву в ніч на понеділок. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено, горів дах Успенського собору Києво-Печерської лаври. Зокрема, влучання російського безпілотника Shahed завдало значної шкоди зовнішньому вигляду та інтер'єру Успенського собору, а також постраждали сусідні історичні споруди, включаючи елементи фортифікаційного комплексу Лаври та вежу Івана Кушника.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ), єпископ Авраамій повідомив, що було організовано термінову евакуацію святині і богослужбових предметів, стародавніх ікон, антимінсів та інших святинь, які становлять не лише церковну, а й національну та загальнолюдську цінність. Їх вдалося зберегти. Також іконостас Собору не зазнав значних пошкоджень.