ВАКС заочно взяв під варту ексрегіонала Іванющенка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила апеляційну скаргу Спеціалізованої антиткорупційної прокуратури (САП) та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для екснардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка, повідомляє Центр протидії корупції у вівторок.

"Обрання запобіжного заходу почалося ще з вересня минулого року, проте через системні зловживання з боку захисту питання вирішилося лише зараз. Це дозволить розпочати процедуру екстрадиції соратника Януковича", – йдеться у повідомленні ЦПК у Телеграм.

Екнардеп Іванющенко отримав підозру від НАБУ та САП у справі ринку "Столичний", де також фігурує забудовниця Влада Молчанова.

Рішення ухвалили судді Микола Глотов, Олег Павлишин та Андрій Никифоров.

Раніше слідчий суддя Воронько відмовив у обранні запобіжного заходу для Іванющенка, проте Апеляційна палата ВАКС скасувала зараз цю ухвалу.

Це не перше рішення судді Воронька, яке згодом скасовувала Апеляція ВАКС, раніше він скасував підозру ексдепутату Олександру Грановському, з яким САП нещодавно уклала угоду про визнання винуватості.

Також раніше слідча суддя Леся Федорак дозволила заочне розслідування щодо ексрегіонала Іванющенка.