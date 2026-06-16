Інтерфакс-Україна
Події
14:44 16.06.2026

Зеленський обговорив з Трампом питання отримання ліцензій на виготовлення антибалістичних ракет

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Зеленський обговорив з Трампом питання отримання ліцензій на виготовлення антибалістичних ракет
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом питання отримання ліцензій на виготовлення протибалістичних ракет, потреба в яких наразі значно перевищує виробничі можливості США.

"Я піднімав питання, ми говорили про це з президентом Трампом, наші команди будуть працювати, дай Бог вийде цього разу нам отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем та ракет", – сказав Зеленський в коментарі журналістам у вівторок після зустрічі з Трампом на полях саміту "великої сімки" (G7) у м. Евіан-ле-Бен (Франція).

Він також повідомив, що під час зустрічей з іншими учасниками саміту говорив про потребу України в додаткових системах протиповітряної оборони (ППО). "ППО – всі визнають, всі будуть допомагати, абсолютно вся "сімка" буде працювати і над тим, щоб посилити наш захист. Ми говорили і про системи, і про ракети. Зараз без деталей про це, пізніше можна більше деталей", – сказав президент України.

Зеленський повідомив, що в цьому контексті також обговорювався енергетичний пакет, відповідне питання піднімав президент Франції Еманюель Макрон.

"Ми всі розуміємо, і Урсула (президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн – ІФ-У), і Антоніо (президент Європейської ради Антоніу Кошта – ІФ-У): треба додаткові кошти, щоб фізично закрити наші об'єкти ППО, про це я сказав", – сказав він.

"Дизель, газ, бензин, те, що нам потрібно на зиму, якщо до цього не закінчиться війна і буде дефіцит, то всі партнери будуть підтримувати. Такий зимовий пакет, я його назвав, пояснив деталі, що нам потрібно, всі країни будуть нас підтримувати, і Японія, і Німеччина, і всі інші учасники, які були сьогодні на саміті", – додав президент.

Також Зеленський повідомив, що отримав пропозицію з боку Франції відбудувати саркофаг (конфайнмент) над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції після того, як його було пошкоджено російським дроном.

Як повідомлялося, в кінці травня Зеленський заявляв про недостатність виробництва антибалістичних ракет в США і критичну залежність від них України. За його словами, Німеччина має деякі ліцензії на виробництво відповідних ракет, і він неодноразово звертався до американської сторони за наданням Україні ліцензій для збільшення виробництва ракет для систем Patriot, що, за словами президента, буде дуже корисно для України, Близького Сходу та "всіх, кому Сполучені Штати вирішать допомогти".

За словами президента України, РФ збільшує своє внутрішнє виробництво балістичних ракет, а виробництво засобів протиракетної оборони в США недостатнє. "Нам потрібно збільшити виробництво. Я знаю всі компанії в Сполучених Штатах, величезні компанії, великі компанії, але тільки Сполучені Штати можуть виробляти таку кількість. 60-65 ракет на місяць для сьогоднішніх викликів – це ніщо. Росія це знає, це не секретна інформація. Нам потрібно розширити виробництво", – сказав Зеленський.

Російський дрон пошкодив конфайнмент 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС ще у 2025 році. Зеленський тоді заявляв, що для капітального ремонту саркофагу необхідно близько EUR500 млн.

США у квітні поточного року висловили готовність надати до $100 млн у межах спільних зусиль G7 для ремонту нового саркофагу над Чорнобильською АЕС. У червні Норвегія повідомила виділення понад EUR9 млн на відновлення саркофагу через фонд Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) International Chornobyl Cooperation Account (ICCA).

Теги: #зброя #трамп #зеленський

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