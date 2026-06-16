Міністри оборони України та Канади обговорили "данську модель" та можливість закуповувати ракети PAC-3 через механізм JUMPSTART

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті, в якій вони визначили подальші кроки співпраці для посилення української оборони та підтримки Сил оборони.

"Один із головних фокусів – протиповітряна оборона. Балістичні ракети залишаються одним із найбільших викликів для України, тому обговорили подальшу підтримку в межах механізму PURL та можливість закуповувати ракети PAC-3 через JUMPSTART. Під час розмови подякував партнерам за ракети AIM-9 для F-16, передані за логістичної підтримки Бельгії. Вони посилюють спроможності української авіації та допомагають протидіяти російським повітряним загрозам", – написав Федоров у телеграм-каналі.

Окремо міністри зосередилися на підтримці українського виробництва дронів. Федоров закликав Канаду розширювати інвестиції в українські технології через "данську модель" та інші механізми.

Міністри також обговорили постачання дизельних пікапів для Сил оборони й підтримку закупівлі далекобійних артилерійських боєприпасів у межах Чеської ініціативи.

"Маємо й спільні оборонно-промислові проєкти, які посилять спроможності наших країн. Вдячний Канаді за послідовну підтримку України та готовність допомагати за критично важливими напрямами оборони", – зазначив Федоров.