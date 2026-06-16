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Мінмолодьспорту та Агенція масового спорту запроваджують премію "Тренер року"

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Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026
Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив про запровадження премії "Тренер року", оскільки "за кожною медаллю, титулом чи великою перемогою стоїть тренер, який бачить у спортсменах потенціал, характер, допомагає пройти довгий шлях і не зупинятися після поразок".

"Ми хочемо відзначити людей, які щодня розвивають український спорт …Саме тому Міністерство молоді та спорту та Агенція масового спорту запускають премію "Тренер року", написав він на сторінці у Facebook.

За словами міністра, вже 19 липня, у День тренера, буде відзначено найкращих наставників у восьми номінаціях: у залі, на полі, на доріжці, на майданчику, поруч із дітьми, молоддю, професійними спортсменами, паралімпійцями, у масовому спорті й спорті вищих досягнень.

Також він повідомив, що попереду – відкрите голосування. "Зовсім скоро розповімо деталі, і кожен зможе долучитися до вибору найкращих тренерів України".

Теги: #мінспорту #тренер_року #бідний

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