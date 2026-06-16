Мінмолодьспорту та Агенція масового спорту запроваджують премію "Тренер року"
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив про запровадження премії "Тренер року", оскільки "за кожною медаллю, титулом чи великою перемогою стоїть тренер, який бачить у спортсменах потенціал, характер, допомагає пройти довгий шлях і не зупинятися після поразок".
"Ми хочемо відзначити людей, які щодня розвивають український спорт …Саме тому Міністерство молоді та спорту та Агенція масового спорту запускають премію "Тренер року", написав він на сторінці у Facebook.
За словами міністра, вже 19 липня, у День тренера, буде відзначено найкращих наставників у восьми номінаціях: у залі, на полі, на доріжці, на майданчику, поруч із дітьми, молоддю, професійними спортсменами, паралімпійцями, у масовому спорті й спорті вищих досягнень.
Також він повідомив, що попереду – відкрите голосування. "Зовсім скоро розповімо деталі, і кожен зможе долучитися до вибору найкращих тренерів України".