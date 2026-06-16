Доплату до зарплат військовим фахівцям у тилу на рівні 10 тис. грн має бути продовжено наступного року – Свириденко

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Кабінет міністрів може продовжити на 2027 рік виплату додаткового грошового забезпечення для військовослужбовців на тилових посадах у розмірі 10 тис. грн, повідомила під час презентації Бюджетної декларації на 2027-2029 роки перед депутатським корпусом прем’єр-міністр Юлія Свириденко, йдеться у дописі народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк.

Як повідомила нардепка, за словами очільниці уряду, рішення про продовження доплат тиловим фахівцям плюс 10 тис. грн до заробітних плат має бути зафіксовано у фінансових планах на наступний рік.

Зазначене фінансування стане продовженням першого етапу армійської реформи, раніше анонсованої президентом Володимиром Зеленським, яка передбачає збільшення базових виплат у тилу щонайменше до 30 тис. грн, а на першій лінії фронту – у середньому до 300 тис. грн для піхотинців за рахунок посилених контрактів.

Як повідомлялося, напередодні заступник міністра оборони України Мстислав Банік зазначав, що кошти для реалізації першого етапу армійської реформи та підвищення базового забезпечення тиловиків із 20 до 30 тис. грн були знайдені безпосередньо всередині бюджетів Міністерства оборони України. У профільному відомстві уточнили, що обмеження базової виплати в тилу сумою у 30 тис. грн пов’язано виключно із наявним ресурсом найбільшої частини держбюджету, яка покриває закупівлі та грошове забезпечення, проте уряд намагається використовувати всі можливості для покращення умов життя військовослужбовців.