Інтерфакс-Україна
Події
13:49 16.06.2026

Трамп назвав "хорошою" зустріч з Зеленським на полях G7 і планує провести ще одну

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Трамп назвав "хорошою" зустріч з Зеленським на полях G7 і планує провести ще одну
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент США Дональд Трамп провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту "Великої сімки" у Франції і планує пізніше провести ще одну. Про це він заявив під час зустрічі з еміром Катару Тамімом бін Хамад Аль Тані.

"У нас була одна, зустріч пройшла добре. Пізніше я теж з ним зустрінуся. У нас була дуже хороша зустріч", – зазначив Трамп.

Він наголосив, що Росія мусить погодитися на угоду з Україною.

"Росія втратила величезну кількість людей, так само як і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 000 солдатів на двох. Уявіть собі, це щомісяця. В середньому 25 000 людей, здебільшого солдати, молоді, красиві люди. І це божевілля, те, що там відбувається". – наголосив він.

"Такого не було з часів Другої світової війни, і я врегулював вісім воєн. Це була та, яку я вважав найлегшою для врегулювання. Просто між двома лідерами існує велика неприязнь", – додав Трамп, наголосивши, що після завершення кризи в Ірану американська адміністрація знову зосередиться на Україні.

Теги: #трамп #зустріч #зеленський #g7

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