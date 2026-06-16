Інтерфакс-Україна
Події
13:42 16.06.2026

Зеленський зустрівся із Трампом на полях G7

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Зеленський зустрівся із Трампом на полях G7
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися та провели переговори на полях саміту "великої сімки" (G7) у м. Евіан-ле-Бен (Франція).

Фотографії зустрічі опублікував Зеленський в Телеграм у вівторок. "Завжди важливо координувати позиції", – написав він.

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин на питання, чи це фото є свідченням початку зустрічі лідерів, відповів журналістам, що "це було в контексті загальної зустрічі на саміті".

На світлинах видно, що в зустрічі, крім Зеленського і Трампа, беруть участь секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров та державний секретар США Марко Рубіо. Деталі розмови наразі невідомі.

Як повідомлялося, Зеленський прибув у вівторок вранці до місця проведення саміту G7 та одразу провів коротку зустріч з президентом Франції Еманюелем Макроном. Крім того, на вівторок були заплановані двосторонні зустрічі Зеленського з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єр-міністрами Сполученого Королівства Кіром Стармером та Канади Марком Карні, а також з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Також повідомлялося про закулісну зустріч за участі Зеленського, Трампа та Макрона.

Повідомивши про початок зустрічей на саміті G7, Зеленський заявив, що "головне – посилити ППО для України та підштовхнути дипломатію, щоб Росія завершила свою війну. Мир потрібен". Зустрічі, що вже відбулися на той момент, він назвав "змістовними".

Теги: #трамп #зеленський #g7

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