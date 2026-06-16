Інтерфакс-Україна
Події
13:40 16.06.2026

Сибіга та Рубіо провели зустріч: обговорили мирний процес та удар РФ по Києво-Печерській лаврі

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Сибіга та Рубіо провели зустріч: обговорили мирний процес та удар РФ по Києво-Печерській лаврі
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо на полях саміту G7 в Евіані (Франція) напередодні запланованих зустрічей лідерів України та США.

"У рамках візиту президента Володимира Зеленського на саміт G7 в Евіані я мав приємність зустрітися з Марко Рубіо, щоб обмінятися думками напередодні запланованих зустрічей наших лідерів", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Він привітав держсекретаря Рубіо з укладенням угоди між США та Іраном. Міністр висловив сподіваємося, що угода забезпечить безпеку в регіоні та стабільність на енергетичних ринках.

"Я ще раз наголосив на сподіванні президента Зеленського, що ця угода створить можливість активізувати очолювані США мирні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України", – йдеться у дописі.

Сибіга та Рубіо обговорили шляхи просування мирного процесу. Очільник МЗС "поділився поглядом України щодо кроків, необхідних для того, щоб нарешті привести Путіна за стіл переговорів".

Окремо Сибіга поінформував свого колегу про удари РФ по Києво-Печерській лаврі та інших цивільних, культурних та історичних об’єктах.

"Вони свідчать про те, що Москва веде війну проти віри, культурної спадщини та української ідентичності", – наголосив міністр.

Крім того, він також поінформував Рубіо про останні успіхи України на полі бою та щодо далекосяжних санкцій проти Росії.

"Ми бачимо, що імпульс до миру через силу набирає обертів, і ми покладаємося на рішуче лідерство та залученість США", – наголосив Сибіга.

Теги: #рубіо #сибіга #g7

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