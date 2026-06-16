Інтерфакс-Україна
Події
13:16 16.06.2026

Командувач Нацгвардії: Більш як половину бійців НГУ повернули з полону

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Командувач Нацгвардії: Більш як половину бійців НГУ повернули з полону
Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Більше половини бійців Національної гвардії України наразі звільнено з російського полону, зазначає командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко.

"Більше половини наших бійців, які перебували у полоні, за результатами усіх обмінів ми вже забрали. Це значний результат усіх, хто дотичний до цього процесу у державі", – сказав Півненко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що найбільше нацгвардійців, які знаходяться в полоні, – це бійці "Азову", є серед військовополонених і ті, які знаходяться у неволі з 2014 року, і велика частка це саме оборонці Маріуполя й "Азовсталі".

"Там же (у полоні в РФ – ІФ) до наших людей відносяться дуже, дуже й дуже погано і не пускають ніякі міжнародні організації нормально, щоб вони зафіксували це відношення", – зауважив Півненко.

"Проблеми війни – це зрозуміла історія… Проблеми, на жаль, безвісти зниклих ми теж розуміємо, чому так відбувається, проблеми загиблих – теж розуміємо. Питання звільнення військовополонених треба вирішувати, тому що їх можливо вирішити. Усі над цим працюють", – зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи є сподівання, що Україна поверне всіх військовополонених, бійців НГУ зокрема, до потенційних мирних перемовин, командувач сказав: "Наскільки знаю і розумію, що якщо будуть навіть перемовини, то питання обміну всіх на всіх" є пріоритетом."

Як повідомлялося, 5 червня 2026 року, відбувся 75-й обмін полоненими. Командир 1-го корпусу НГУ Азов Денис "Редис" Прокопенко наголосив, що на сьогодні понад 700 військовослужбовців бригади "Азов" вже п’ятий рік знаходяться у російському полоні.

Вихід українських захисників із заводу "Азовсталь" у Маріуполі тривав з 16 по 20 травня 2022 року після 86 днів героїчної оборони. За наказом вищого військового керівництва задля збереження життів, гарнізон склав зброю. Фактично операція перетворилася на полон для майже 2,5 тисячі українських військових.

У відкритому листі президента України Володимира Зеленського до очільника Кремля Володимира Путіна, оприлюдненому на сайті Офісу президента 5 червня, міститься заява про готовність України до обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх" як можливого кроку до подальшого мирного врегулювання та завершення війни.

"Україна готова до обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх", і це може стати хорошим прологом до закінчення війни", – зазначив Зеленський.

У зверненні глава держави наголосив, що питання повернення військовополонених є одним із можливих перших кроків у напрямку завершення бойових дій та переходу до дипломатичного процесу.

Теги: #інтервю #півненко #нацгвардія #полон

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