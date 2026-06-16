Головнокомандувач Сил оборони Естонії разом з Сирським відвідав частини, які воюють на південному сході України

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Головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про низку зустрічей з командуванням військових частин, що виконують бойові завдання на південному сході України, які він провів разом з естонським колегою, який перебуває з візитом в Україні.

"Разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки генерал-лейтенантом Андрусом Меріло працював в органах військового управління та військових частинах, які виконують бойові завдання з відсічі збройної агресії РФ на південному сході України. На місці ознайомилися з поточною обстановкою, роботою підрозділів та викликами, з якими щодня стикаються наші воїни", – написав Сирський в Телеграм у вівторок.

Він повідомив, що поспілкувався з керівним складом Десантно-штурмових військ та командирами десантно-штурмових бригад, з яким обговорив характер дій противника в операційній зоні, наявні загрози та шляхи посилення спроможностей українських військ. Також Сирський зустрівся з командуванням Сил безпілотних систем і командирами штурмових полків, заслухав їх доповіді щодо поточної обстановки, забезпечення підрозділів та результатів виконання бойових завдань.

"Для наших партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці", – наголосив Сирський.