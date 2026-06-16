В Херсоні встановили особу загиблого внаслідок удару по маршрутці – МВА

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В Херсоні встановили особу загиблого внаслідок атаки ворожого безпілотника на маршрутне таксі в Корабельному районі близько 8:00, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Черговою жертвою російських терористів став 25-річний херсонець", – написав Шанько в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, ранком вівторка росіяни атакували з безпілотника маршрутний автобус у Корабельному районі Херсона, внаслідок чого загинув чоловік, ще двоє цивільних дістали поранення, серед постраждалих – водій транспортного засобу.