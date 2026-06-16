Інтерфакс-Україна
Події
12:58 16.06.2026

В Херсоні встановили особу загиблого внаслідок удару по маршрутці – МВА

1 хв читати
В Херсоні встановили особу загиблого внаслідок удару по маршрутці – МВА
Фото: https://t.me/yaroslavshanko

В Херсоні встановили особу загиблого внаслідок атаки ворожого безпілотника на маршрутне таксі в Корабельному районі близько 8:00, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Черговою жертвою російських терористів став 25-річний херсонець", – написав Шанько в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, ранком вівторка росіяни атакували з безпілотника маршрутний автобус у Корабельному районі Херсона, внаслідок чого загинув чоловік, ще двоє цивільних дістали поранення, серед постраждалих – водій транспортного засобу.

Теги: #херсон #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:30 16.06.2026
Троє постраждалих у Харкові внаслідок атаки БпЛА

Троє постраждалих у Харкові внаслідок атаки БпЛА

11:24 16.06.2026
Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Запоріжжі, постраждали три людини – ОВА

Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Запоріжжі, постраждали три людини – ОВА

11:17 16.06.2026
Бережна: ми дуже надіємося, що в своїй комунікації ЮНЕСКО буде називати речі своїми іменами

Бережна: ми дуже надіємося, що в своїй комунікації ЮНЕСКО буде називати речі своїми іменами

10:47 16.06.2026
Окупанти вдарили по Запоріжжю біля ТЦ, двоє цивільних травмовані – обладміністрація

Окупанти вдарили по Запоріжжю біля ТЦ, двоє цивільних травмовані – обладміністрація

10:28 16.06.2026
Під час обстрілу 15 червня на станціях столичного метрополітену укривалось на 1 тис чоловік більше ніж 2 червня

Під час обстрілу 15 червня на станціях столичного метрополітену укривалось на 1 тис чоловік більше ніж 2 червня

09:46 16.06.2026
Рада церков: російський обстріл Києво-Печерської лаври є черговим злочином проти християнства і духовної спадщини України

Рада церков: російський обстріл Києво-Печерської лаври є черговим злочином проти християнства і духовної спадщини України

09:44 16.06.2026
Окупанти обстріляли міста і села Сумської області 30 разів за добу, 2 загиблих – ОВА

Окупанти обстріляли міста і села Сумської області 30 разів за добу, 2 загиблих – ОВА

08:53 16.06.2026
Росіяни атакували маршрутку в Херсоні: внаслідок удару дрона загинув чоловік, ще двоє постраждали, серед них водій

Росіяни атакували маршрутку в Херсоні: внаслідок удару дрона загинув чоловік, ще двоє постраждали, серед них водій

07:23 16.06.2026
Вночі у Херсоні внаслідок атак дронів поранено трьох людей, серед них двоє медпрацівників – МВА

Вночі у Херсоні внаслідок атак дронів поранено трьох людей, серед них двоє медпрацівників – МВА

09:58 15.06.2026
У Херсоні через атаку ворога загинув чоловік, поранено жінку – ОВА

У Херсоні через атаку ворога загинув чоловік, поранено жінку – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Уражено нафтопереробний завод в Московському регіоні

Росіяни атакували маршрутку в Херсоні: внаслідок удару дрона загинув чоловік, ще двоє постраждали, серед них водій

ДСНС: Кількість постраждалих через ворожий удар по Балаклії зросла до восьми

У Кіровоградській області під час нічної атаки дронів пошкоджено тваринницький комплекс, загинуло понад 20 голів рогатої худоби

Вісім людей загинули внаслідок катастрофи бомбардувальника B-52 на авіабазі Едвардс у США

ОСТАННЄ

Посадовиці соцслужб оголосили підозру після загибелі 4-річного хлопчика, повернутого матері після вилучення

Викрито схему продажу 4 гуманітарних авто в Києві через TikTok

Співробітник СБУ отримав підозру за підбурювання бізнесмена дати хабар за повернення вилучених під час обшуку коштів

Офіцера затримано за пропозицію впливу на рішення ВЛК, щоб визнати іншого військового непридатним

Суд визнав працівника Нацполіції винним за відмову у наданні показань

Велика Британія запровадила санкції проти структур "А7"

Сили оборони уразили Московський НПЗ та КБ у Тулі

Зеленський вже зустрівся з Макроном на полях G7 у Франції, заплановано зустрічі зі Стармером, Мерцом і Карні

Атаки РФ знеструмили частину споживачів у 4 областях, внаслідок негоди без світла – 3 населені пункти на Сумщині

НАЗЯВО просить Міносвіти позбавити двох осіб наукового ступеня за плагіат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА