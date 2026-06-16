Посадовиці соцслужб оголосили підозру після загибелі 4-річного хлопчика, повернутого матері після вилучення

Прокурори Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова повідомили про підозру начальниці районної служби у справах дітей, після рішення якої повернути вилучену дитину матері хлопчик загинув.

"За даними слідства, вона тривалий час не реагувала належним чином на численні сигнали про небезпеку для 4-річного хлопчика, який у травні 2026 року випав із вікна квартири на четвертому поверсі та помер від отриманих травм", – повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України у вівторок.

Підозра висунута у службовій недбалості, що спричинила загибель людини (ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Повідомляється, що родина загиблого хлопчика перебувала в полі зору соціальних служб із червня 2023 року. "Тоді хлопчика вилучили у матері біля сміттєзвалища, де вона разом зі співмешканцем збирала картон. У дитини виявили гематому на голові та пахову грижу. Попри це, а також відсутність у родині стабільного доходу й неспроможність матері забезпечити належний догляд за сином, уже за місяць посадовиця ініціювала повернення хлопчика матері. При цьому вона не повідомила комісію про тілесні ушкодження дитини та не забезпечила з’ясування причин їх виникнення", – розповіли в Офісі генпрокурора.

Згодом медики повідомляли про необхідність термінової операції для хлопчика, соціальні працівники фіксували неналежний догляд, невиконання медичних рекомендацій, відсутність щеплень і продуктів харчування вдома, при цьому мати перестала контактувати із соціальними службами.

"Посадовиця не ініціювала негайного вилучення дитини з небезпечного середовища та не вжила інших заходів для її захисту. Надалі вона фактично не контролювала виконання індивідуального плану соціального захисту, а з початку 2024 року втратила реальний зв’язок із родиною, обмежившись формальними запитами до поліції. Через таку бездіяльність служба не володіла актуальною інформацією про становище дітей у сім’ї. Зокрема, посадовиця не знала, що в матері народилася ще одна дитина, яка також могла перебувати в небезпечних умовах", – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора переконані, що за належного виконання службових обов’язків і своєчасного вилучення хлопчика з небезпечного середовища його загибелі можна було б уникнути.