Троє постраждалих у Харкові внаслідок атаки БпЛА

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Російські БпЛА атакували Харків, постраждали троє мирних мешканців, повідомив у вівторок начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У Холодногірському районі окупанти вдарили по цивільному підприємству. Бригада "екстренки" госпіталізує 68-річного чоловіка", – написав він у своєму телеграм-каналі.

"Кількість постраждалих у Харкові зросла до трьох людей. Медики надають допомогу 45-річному чоловіку та 66-річній жінці", – додав він незабаром.

За його словами, також у Київському районі міста зафіксовано падіння російських дронів у дворі багатоповерхівки та на території церкви.