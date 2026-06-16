Викрито схему продажу 4 гуманітарних авто в Києві через TikTok

Житель Київщини купував автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарна допомога, й надалі виставляв їх на продаж за $17 тис. на автомайданчику та рекламував у TikTok, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок.

"В документах автомобілів вказано, що їх було ввезено на територію України як гуманітарна допомога зі звільненням від сплати обов’язкових митних платежів та не підлягають продажу", – йдеться у повідомленні в телеграм.

Правоохоронці задокументували факт продажу чотирьох авто, ввезених як гуманітарна допомога за $17 тис. – Audi, SsangYong, Skoda, Mercedes-Benz.

Машини вилучено.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури Києва 25-річному шахраю повідомлено про підозру в продажі автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для потреб оборони держави та військових формувань (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Встановлюються інші особи, причетні до продажу цих автомобілів.