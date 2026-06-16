Співробітник СБУ отримав підозру за підбурювання бізнесмена дати хабар за повернення вилучених під час обшуку коштів

Співробіники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антиткорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру співробітнику Служби безпеки України (СБУ), який підбурював представника бізнесу дати хабар правоохоронцям у розмірі $150 тис., щоб повернути вилучені під час обшуку гроші та закрити кримінальну справу.

"За даними слідства, у травні 2025 року відбувся обшук на одному з підприємств у Запоріжжі, під час якого вилучили готівкові кошти на загальну суму понад 6 млн грн. Керівник компанії через свого знайомого вирішив з’ясувати причини таких дій правоохоронців. Цей знайомий звернувся за інформацією до співробітника СБУ, який замість пояснень запропонував вирішити проблему за гроші. Спочатку йшлося про повернення грошей за половину вилученої суми. Згодом за $150 тис. службовець пообіцяв домовитися з правоохоронцями не лише про повернення всіх коштів, а й про повне закриття кримінальної справи", – повідомляє НАБУ в телеграм.

Як повідомляє САП, дії працівника СБУ кваліфіковано за ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України (закінчений замах на одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держав).

"На сьогодні досудове розслідування триває", – повідомили у відомстві.