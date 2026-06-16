Інтерфакс-Україна
Події
12:16 16.06.2026

Офіцера затримано за пропозицію впливу на рішення ВЛК, щоб визнати іншого військового непридатним

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Офіцера затримано за пропозицію впливу на рішення ВЛК, щоб визнати іншого військового непридатним

Офіс генерального прокурора України повідомляє про затримання в Одеській області військовослужбовця, який вимагав $23 тис за вплив на рішення військово-лікарської комісії, щоб визнати іншого військовослужбовця непридатним та дозволити йому демобілізуватись.

"33-річний офіцер батальйону резерву у червні 2026 року запропонував військовослужбовцю сприяння у повторному проходженні військово-лікарської комісії та отриманні медичних висновків, які могли стати підставою для визнання його непридатним до подальшого проходження військової служби. За свої послуги він вимагав $23 тис, запевняючи, що має можливість вплинути на посадових осіб військово-лікарської комісії для ухвалення необхідного рішення. Зокрема, щодо скасування попереднього висновку ВЛК та ухвалення нового висновку про непридатність до служби, що дозволило б йому звільнитися з лав ЗСУ", – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Правоохоронці затримали його під час одержання неправомірної вигоди та повідомили про підозру за зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Наразі встановлюються всі обставини злочину та повне коло осіб, причетних до його вчинення.

Теги: #одещина #військовослужбовці #офіс_генпрокурора #влк

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