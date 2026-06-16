Суд визнав працівника Нацполіції винним за відмову у наданні показань

Суддя Солом’янського районного суду міста Києва визнав винним працівника Нацполіції, який без передбачених на те законом підстав відмовився надавати показання на допиті детективам НАБУ, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у вівторок.

"У ході досудового розслідування за фактом заволодіння державними коштами у сумі понад 16 млн грн детективи НАБУ встановили, що одному із працівників Нацполіції відомі обставини, що підлягають встановленню в ході слідства. Працівника поліції двічі викликали на допит, проте він без відмовився надавати показання", – йдеться у повідомленні відомства у Телеграм.

Суддя визнав працівника Нацполіції винуватим за ч. 1 ст. 385 КК України та призначив покарання у виді одного року пробаційного нагляду.